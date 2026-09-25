Hokejisté Brna vyhráli ve 4. kole extraligy v Olomouci 4:2 a po dvou úvodních nezdarech v soutěži podruhé za sebou naplno bodovali. Dvěma góly a asistencí se na výhře Komety podílel finský útočník Robert Leino. Hanáci dál čekají na tříbodový zisk a jsou předposlední. Brno je šesté.
Hokejisté Brna vyhráli v Olomouci 4:2, Leino dal dva góly
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