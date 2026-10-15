Špičák v České Lípě dostal nový singltrek i dřevěné sochy

Špičák v České Lípě dostal nový singltrek i dřevěné sochyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Image (1)
Článek byl publikován 15.10.2026 18:50
Jihlavští policisté obvinili osmadvacetiletého muže z distribuce pervitinu. Jde přitom o recidivistu, který...
Brněnský dopravní podnik se chystá na rozsáhlou obnovu své flotily. Vypsal dvě veřejné zakázky, jejichž...
Výzkumníci z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s odborníky z...
Rozsáhlý požár zachvátil ve čtvrtek odpoledne rodinný dům ve Stříbrnicích na Přerovsku. Když na místo...
Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...Všechny články tohoto autora →