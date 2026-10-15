Každou noc čekal u jejího domu. Dvanáctinásobná mistryně světa Neuner popsala roky, kdy nemohla spát

Německá biatlonistka ukončila kariéru po domácím mistrovství světa v Ruhpoldingu v roce 2012, tedy v době, kdy patřila k nejsledovanějším sportovkyním země. Právě do těch nejúspěšnějších sezon spadá i to, o čem teprve teď promluvila. Stadion plný fanoušků, kde po vítězném závodě zvedala lyže nad hlavu, pro ni podle jejích slov představoval jedno z mála míst, kde se cítila bezpečně. Doma to neplatilo.
Policisté ho museli sundávat z jejího balkonu
„Věděla jsem, že je tam každou noc, že je každou noc u domu,“ popsala Neuner v podcastu. Nešlo o občasné postávání za plotem. Muž se jednou dostal až na balkon jejího domu a dolů ho museli dostat přivolaní policisté.
Soud mu následně nařídil zákaz kontaktu s biatlonistkou. Vytrvalost stalkera to nezlomilo, jen ho donutilo změnit metodu. Našel si jiný způsob, jak dát o sobě vědět, a ten byl paradoxně ještě neodbytnější než noční obcházení domu.
Dopis na autě každé ráno a jízdy na stanici, které nikam nevedly
Každý den nechával Neuner dopis na autě. Už samotná ta rutina znamenala, že se muž pohyboval v bezprostřední blízkosti jejího bydliště prakticky bez přestávky, a to i poté, co mu to soud zakázal.
Sportovkyně zvolila cestu, kterou by asi doporučil každý právník. „Každý den jsem jela s tím dopisem na policejní stanici a odevzdávala ho. V podstatě se ale nic nestalo,“ řekla v podcastu. Denní jízda na stanici s dalším psaním, po které nenásledoval žádný výsledek, je přesně to, co u obětí stalkingu vede ke ztrátě důvěry v úřady. Zákaz kontaktu, který se dá porušovat každé ráno bez následků, funguje jen na papíře.
Za soumraku nevycházela z domu sama a hledala pomoc u odborníků
Okolí situaci podle Neuner většinou zlehčovalo. Dvojnásobná olympijská vítězka přitom u sebe popisuje úzkostnou poruchu, problémy se spánkem a to, že se za soumraku neodvážila vyjít z domu bez doprovodu. Nakonec vyhledala odbornou pomoc.
Bagatelizace se u stalkingu opírá o představu, že dokud nedojde k fyzickému útoku, nic se vlastně neděje. Případ trojnásobné německé sportovkyně roku ukazuje, kolik toho stihne napáchat samotné vědomí, že někdo stojí v noci před domem. Strach jí podle jejích slov bral energii i radost ze života.
Jak to dopadlo s mužem, kterého roky hlásila policii
Dnes Neuner popisuje svůj život jako život beze strachu. Působí jako expertka pro německé televize, je provdaná za tesařského mistra Josefa Holzera a společně mají tři děti.
Příběh jejího pronásledovatele skončil jinak. Muž si nakonec vzal život. Zpráva o jeho smrti dvanáctinásobnou mistryni světa zasáhla a podle svých slov s ním cítila soucit.