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Stálezelená trvalka, která vytlačuje plevel a mění barvy od broskvové po purpurovou. Péče je téměř nulová, stačí dodržet jedno pravidlo

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Kompaktní trsy dlužichy dokážou zakrýt holou půdu pod stromy a proměnit problémový kout zahrady v celoroční barevnou plochu, stačí dodržet jediné pravidlo při výsadbě.
Stálezelená trvalka, která vytlačuje plevel a mění barvy od broskvové po purpurovou. Péče je téměř nulová, stačí dodržet jedno pravidlo

Stálezelená trvalka, která vytlačuje plevel a mění barvy od broskvové po purpurovou. Péče je téměř nulová, stačí dodržet jedno pravidlo

Zdroj: Foto: Pixnio
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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