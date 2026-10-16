Stálezelená trvalka, která vytlačuje plevel a mění barvy od broskvové po purpurovou. Péče je téměř nulová, stačí dodržet jedno pravidlo

Kdo má na zahradě místo, kde se daří leda plevelu a mechu, obvykle zkouší břečťan nebo konvalinku. Obojí sice roste, ale obojí se také rozleze, kam nemá. Dlužicha (rod Heuchera) nabízí jinou strategii: zůstane tam, kam ji zasadíte, a přitom svými hustými listy pokryje povrch tak důkladně, že jednoletým plevelům prakticky sebere světlo ke klíčení. Nejde o zázračné herbicidní působení, princip je čistě mechanický. Jakmile se trsy zapojí, semenáčkům nezbývá prostor. Vytrvalé oddenkové plevele sice dlužicha úplně nezastaví, ale výrazně jim zkomplikuje návrat. A k tomu všemu nabízí paletu listových barev, jakou v polostínu těžko hledáte.
Čtyři kultivary, čtyři charaktery: od broskvové po téměř černou
Říct „dlužicha má barevné listy“ je jako říct „v galerii visí obrazy“. Teprve konkrétní odrůdy ukazují, co všechno rod Heuchera umí.
‚Georgia Peach‘ startuje na jaře velkými broskvovými listy se stříbrným přelivem. Jak se zkracují dny a klesá teplota, barva se posouvá do růžovopurpurových tónů s jemnou „zámrazou“ na povrchu. Šlechtitel Terra Nova výslovně upozorňuje, že jarní a podzimní počasí barvy zvýrazňuje, zatímco letní vedro přidává stříbřitý nádech.
‚Forever Purple‘ je pravý opak proměnlivosti, drží ultra sytě fialový tón po čtyři roční období. Kdo chce stabilní, temný akcent bez překvapení, sáhne právě sem. Ze čtveřice toleruje nejširší rozpětí světelných podmínek, od plného slunce po výrazný stín.
‚Midnight Rose‘ hraje na efekt: téměř černopurpurové listy pokrývají růžové skvrny, které se během vegetace zvětšují a postupně přecházejí do krémového odstínu. Každý měsíc vypadá trochu jinak.
‚Palace Purple‘ patří mezi nejdéle pěstované kultivary. Kovově bronzové až hluboce fialové listy s vínově červeným rubem působí elegantně a nenápadně zároveň. Podle RHS jde o spolehlivou stálici, která v polostínu funguje rok co rok. Jediné pravidlo, které rozhoduje o přežití i vzhledu
Dlužicha patří mezi trvalky, u nichž autoritativní zdroje opakují slova „snadné pěstování“ a „minimální údržba“. Přesto existuje jeden bod, kde se začátečníci pravidelně spálí:
koruna rostliny nesmí skončit pod úrovní půdy.
Heuchera má mělký kořenový systém a korunu, ze které vyrůstají listy těsně nad zemí. Stačí ji při výsadbě o centimetr dva zahloubit do těžké, vlhké hlíny, a přes zimu uhnívá. Větší problém než samotný mráz bývá právě mokro. Zmrzlá voda v nasáklé půdě navíc korunu opakovaně nadzvedává (odborně mrazové zdvihání), takže na jaře trčí nad povrchem s obnaženými kořeny.
Missouri Botanical Garden tento jev popisuje jako typický u mělkokořenných trvalek. Sadit do propustné, humózní zeminy s korunou v úrovni povrchu nebo mírně nad ním. V těžší půdě přimíchat hrubý kompost či štěrk pro lepší odvod vody. Na podzim neřezat; staré listy přes zimu částečně chrání korunu. Hlavní úklid přijde až v březnu či začátkem dubna, kdy stačí vystříhat mrtvé a omšelé listy u báze řapíků. Proč po třech letech trs oškliví a jak ho vzkřísit za deset minut
Dlužicha vypadá první dvě sezony skvěle. Třetí rok začne střed trsu dřevnatět, řídnout, ztrácet vitalitu. Koruna se postupně vysunuje nad povrch. Rostlina neumírá, ale esteticky upadá.
Jednou za tři až čtyři roky proto stojí za to trs vyzvednout, rozdělit a vysadit znovu. Postup podle RHS: v pozdním jaru, když už rostlina naskočila do růstu, celý trs vyrýpnout. Z okrajů odlomit mladé části s kořeny a dvěma třemi zdravými výhony. Starý, dřevnatý střed vyhodit. Mladé díly zasadit zpět do čerstvě připravené půdy, opět s korunou nad povrchem. Tím se rostlina fakticky omladí a znovu zahustí.
Kolik stojí a kde ji v Česku seženete
K říjnu 2026 jsou dlužichy běžně dostupné v českých e-shopech i specializovaných zahradnictvích, konkrétní kultivary se ale v průběhu sezony rychle vyprodávají.
Kultivar Prodejce Cena ‚Forever Purple‘ GREENBOSS od 143 Kč ‚Midnight Rose‘ Zahradnictví Weiss / FLOS 80–249 Kč ‚Palace Purple‘ Stromo / Gradinamax / OkrasnéCibuloviny 111–199 Kč ‚Georgia Peach‘ Spomyšl (vyprodáno) / FLOS od 128 Kč
Pro souvislý půdopokryvný efekt počítejte s pěti až sedmi kusy na metr čtvereční, tedy rozestupy zhruba 30–45 cm ve střídavém rastru. Při ceně kolem 100–150 Kč za kus vyjde jeden metr čtvereční na 500–1 050 Kč, investice, která se vrátí v ušetřeném čase, který byste jinak strávili pletím holé půdy.
Dlužicha versus břečťan, konvalinka a epimedium: kdo vyhrává ve stínu
Břečťan pokryje cokoli, ale zastaví ho jen motorová pila a odhodlání; v řadě oblastí se chová invazně a šplhá po stromech i zdech. Konvalinka voní nádherně, jenže se šíří hustými oddenky tak agresivně, že ji z části zahrady už nevymýtíte, a navíc je jedovatá. Epimedium exceluje v suchém, hlubokém stínu pod vzrostlými stromy, kde dlužicha může strádat, ale barevností listu se heucherám nevyrovná.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková