Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Brno chce desítky nových tramvají a trolejbusů, zakázky přesahují čtyři miliardy korun

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Brněnský dopravní podnik se chystá na rozsáhlou obnovu své flotily. Vypsal dvě veřejné zakázky, jejichž součtem se pohybuje přes čtyři miliardy korun. V letech…
689155644_1400588192101826_2420093641007790576_n

689155644_1400588192101826_2420093641007790576_n

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Náš REGION
Brno chce lepší podmínky pro stromy v centru
Brno chce lepší podmínky pro stromy v centru
Jihlavský dealer pervitinu skončil v rukou speciální jednotky
Jihlavský dealer pervitinu skončil v rukou speciální jednotky

Jihlavští policisté obvinili osmadvacetiletého muže z distribuce pervitinu. Jde přitom o recidivistu, který...

Brněnští vědci stvořili hru, která hráče nechá zažít rasismus na vlastní kůži
Brněnští vědci stvořili hru, která hráče nechá zažít rasismus na vlastní kůži

Výzkumníci z Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně ve spolupráci s odborníky z...

Požár rodinného domu Na Přerovsku způsobil škodu za milion korun
Požár rodinného domu Na Přerovsku způsobil škodu za milion korun

Rozsáhlý požár zachvátil ve čtvrtek odpoledne rodinný dům ve Stříbrnicích na Přerovsku. Když na místo...

Rapper Hard Rico dostal za loupež a vydírání pět let
Rapper Hard Rico dostal za loupež a vydírání pět let

Olomoucký vrchní soud přitvrdil ostravskému rapperovi Enrico Peštovi, vystupujícímu pod přezdívkou Hard...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

Portál Náš REGION přináší aktuální dění z jednotlivých krajů České republiky s důrazem na lokální témata. Každý region má své vlastní sekce a redaktory, takže čtenář najde nejen zprávy o politice a ekonomice, ale i informace o kultuře, dopravě, školství nebo životním stylu přímo ze svého...

Všechny články tohoto autora →
Náš REGION
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.