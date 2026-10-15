Brno chce desítky nových tramvají a trolejbusů, zakázky přesahují čtyři miliardy korun

Brněnský dopravní podnik se chystá na rozsáhlou obnovu své flotily. Vypsal dvě veřejné zakázky, jejichž součtem se pohybuje přes čtyři miliardy korun. V letech 2028 a 2029 chce převzít 12 tramvají, přičemž smlouva počítá s opcí na dalších 28 vozů. Ve stejném období plánuje podnik převzetí 30 kloubových bateriových trolejbusů s opcí na deset dalších kusů.
Poptávané tramvaje mají být obousměrné a přibližně třicet metrů dlouhé. Takovým parametrům odpovídají vozy 45T od Škody Group, kterých Brno v posledních letech již čtyřicet převzalo. Mluvčí podniku Hana Tomaštíková potvrdila, že obousměrné tramvaje jsou z dopravního i provozního hlediska nejlepším řešením. Nové vozy postupně nahradí starší typy T3 a T6, případně také obousměrné tramvaje KT8 pocházející z přelomu osmdesátých a devadesátých let. Maximální cena celé dodávky čítající až čtyřicet tramvají je stanovena na 3,6 miliardy korun, tedy přibližně 90 milionů za jeden vůz.
Obousměrné tramvaje jsou pro Brno klíčové zejména na lince 8, kde jsou technicky nutností. Uplatnění najdou také na lince 10, pokud dopravní podnik příští rok obnoví část tratě ze Stránské skály do Líšně. Na tamní konečné totiž nebude klasická smyčka, nýbrž úvrať, stejně jako na obou koncích linky 8.
Druhá zakázka se týká kloubových trolejbusů. Celkem 40 kusů včetně opce má vyjít nejvýše na 800 milionů korun, tedy zhruba 20 milionů za jeden vůz. Bateriové provedení umožňuje těmto vozidlům projet část trasy bez přímého napájení z trolejí, což otevírá možnost nasazení i na linkách, kde trolejové vedení zatím neexistuje.
Brno v současnosti provozuje 70 kloubových trolejbusů, tedy přibližně polovinu celé trolejbusové flotily. Nejstarší typ 31Tr pochází z roku 2015 a nový nákup není plánován jako jeho náhrada, ale jako rozšíření. Trolejbusy mají převzít část spojů, které dnes obstarávají naftové autobusy. Podnik to zdůvodňuje strategií města nazvanou Čistá mobilita a zároveň legislativními požadavky na náhradu dieselových vozů.
Z obou výběrových řízení jsou předem vyloučeni výrobci se sídlem mimo Evropskou unii, Evropský hospodářský prostor nebo Švýcarsko. To prakticky vylučuje například tureckého výrobce trolejbusů Bozankaya.
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