Nová solární elektrárna v Českém Těšíně ukládá elektřinu do baterií a pomůže stabilizovat síť

Fotovoltaická elektrárna o instalovaném výkonu 1,5 MWp s bateriovým úložištěm o kapacitě 4,5 MWh zahájila provoz v Českém Těšíně. Nový energetický zdroj dokáže ročně vyrobit přibližně 1 500 MWh elektřiny a ukládat ji pro pozdější využití, čímž pomůže vyrovnávat rozdíly mezi výrobou a spotřebou. Projekt skupiny JRD za zhruba 70 milionů korun zároveň počítá s podporou biodiverzity – přibližně pětina areálu zůstala přírodě.
Elektrárna ročně vyrobí přibližně 1 500 MWh elektřiny, což odpovídá roční spotřebě zhruba 500 domácností. Stavba začala na podzim 2025 a trvala zhruba deset měsíců. JRD na projekt nečerpalo žádné dotace a celkově zde proinvestovalo přibližně 70 milionů Kč. Generálním dodavatelem byla společnost FUSO ENERGO. Projekt získal kolaudační rozhodnutí, prošel všemi provozními zkouškami a přechází nyní do plného komerčního provozu.
Baterie jako pojistka pro síť
Bateriové úložiště uchovává elektrickou energii vyrobenou v elektrárně nebo odebranou z distribuční sítě do doby, kdy je po ní největší poptávka. Vyrovnává tak výkyvy mezi výrobou a spotřebou elektřiny, a tím přispívá ke stabilním dodávkám elektřiny v Česku. Po získání certifikace pro podpůrné služby společnosti ČEPS se elektrárna stane ještě poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy a bude pomáhat i přenosové soustavě.
„Česká energetika bude v příštích letech potřebovat větší flexibilitu, než na jakou byla dosud zvyklá. Samotné obnovitelné zdroje k její modernizaci nestačí. Klíčová bude schopnost energii efektivně ukládat a řídit její využití podle aktuálních potřeb sítě. Kombinace fotovoltaiky a baterií je jedním z nejrychlejších a technologicky nejefektivnějších způsobů, jak posílit stabilitu české energetiky a zvýšit naši energetickou soběstačnost,“ říká Marek Lang, ředitel energetické divize JRD a místopředseda Svazu moderní energetiky.
Pětina areálu patří přírodě
Areál má rozlohu zhruba 16 000 m², tedy přibližně dvě fotbalová hřiště. Investor vytyčil asi 3 000 m², které zůstaly nezastavěné a slouží opatřením na podporu biodiverzity, která navrhl ekolog.
Vytvořená mokřadní tůň je už obydlená obojživelníky a zároveň pomáhá zadržovat vodu v krajině. Ještěrkoviště poskytuje vhodný azyl ještěrkám a štěpka z prořezu náletových dřevin posloužila při tvorbě úkrytů pro drobný hmyz. Tráva se v areálu seče mozaikovitě, tedy postupně po jednotlivých částech v různých termínech, díky čemuž vždy zůstane část plochy netknuté jako úkryt a zdroj potravy pro opylovače, obojživelníky a další drobné živočichy.
„Solární elektrárny jsou často vnímané jako zábor krajiny. V praxi se ale ukazuje, že pro řadu živočichů jsou naopak nerušeným útočištěm, kde si sami hledají úkryty a žijí. Proto jsme se s investorem rozhodli jít tomu naproti a vytvořili tu mokřadní tůň, ještěrkoviště a úkryty pro hmyz a trávu sečeme mozaikovitě, aby tu živočichové našli vodu, úkryt i potravu po celý rok,“ říká ekolog Ondřej Sedláček ze společnosti Shrub Punx, který opatření navrhoval.
Péče o přírodu však přesahuje hranici areálu. JRD společně s městem zajistila arboristické ošetření sousedních historických vrb a pracuje na rekultivaci přilehlého potoka. Projekt tak vychází ze stejných principů regenerativního developmentu, které JRD uplatňuje u svých rezidenčních projektů.
Anna Houdková