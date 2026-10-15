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Za bolestí v podkolení může být cysta i krevní sraženina: pět příznaků, se kterými patříte k lékaři ihned

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Bolest v zadní části kolena vypadá u všech příčin dost podobně, ale následky se liší zásadně. Něco se zhojí samo během pár týdnů, něco spraví jen operace a u jedné diagnózy jde o hodiny.
Za bolestí v podkolení může být cysta i krevní sraženina: pět příznaků, se kterými patříte k lékaři ihned

Za bolestí v podkolení může být cysta i krevní sraženina: pět příznaků, se kterými patříte k lékaři ihned

Zdroj: Foto: https://www.myupchar.com/en - licence CC BY-SA 4.0
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 15.10.2026 21:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Zdraví

Srozumitelné informace o zdraví, prevenci a každodenní péči o tělo. Témata zahrnují životosprávu, pohyb, spánek, běžné zdravotní potíže i nové poznatky z medicíny a výzkumu.

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