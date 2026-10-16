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České buchty s bohatou tvarohovou náplní a rozinkami: Nedělní pečení zakvašené italským kvasem Lievito Madre

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Upečte si tradiční české kynuté buchty s tvarohem kynuté pšeničným kvasem Lievito Madre. Vláčné a nadýchané pečivo bez komerčního droždí upečené za 30 minut.
Obrázek k receptu na české buchty

Obrázek k receptu na české buchty

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na české buchty
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 16.10.2026 01:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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