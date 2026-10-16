České buchty s bohatou tvarohovou náplní a rozinkami: Nedělní pečení zakvašené italským kvasem Lievito Madre

Nedělní ráno u nás doma odjakživa patří neopakovatelné vůni čerstvě upečeného
. Dřív jsem klasické sladkého pečiva pekla výhradně z komerčního droždí, ale jakmile jsem poprvé vyzkoušela kynutí pomocí tuhého pšeničného kvasu Lievito Madre, k běžným kvasnicím už jsem se nevrátila. Tento české buchty italský kvasový zázrak dodá těstu neuvěřitelnou nadýchanost, vláčnost a jemnou sladkou chuť bez jakékoliv nechtěné kyselosti. Když vytáhnu z trouby pekáč plný dozlatova upečených rozpustilých buchet napěchovaných poctivým tvarohem s rozinkami a provoněných citronovou kůrou, v kuchyni nastane naprostá slavnost.
Práce s kvasem sice vyžaduje trochu plánování a trpělivosti, ale odměnou vám budou buchty, které vydrží
neuvěřitelně vláčné a měkké i po několika dnech. Těsto si večer zaděláte, necháte ho přes noc pomalu kynout a ráno už jen tvarujete sladké bochánky naplněné krémovým . tvarohem
Můj tip zní: Kvas Lievito Madre odeberte do těsta přesně ve chvíli, kdy od nakrmení zdvojnásobí svůj objem… stane se tak přibližně po 6 hodinách a kvas v této fázi dodá těstu maximální sílu bez rizika kyselého podtónu. Recept na kvasové tvarohem plněné pečené buchty z italského kvasu Lievito Madre
Celkový čas přípravy a kynutí: 13 hodin 52 minut Ingredience potřebné k přípravě Kvasové těsto 100 g pšeničného kvasu Lievito Madre 230 g plnotučného mléka 70 g krupicového cukru 440 g hladké mouky 1 vejce 1 balíček vanilkového cukru 1 lžička nastrouhané citronové kůry 1 lžíce citronové šťávy 70 g změklého másla 2 g soli Tvarohová náplň 500 g tučného tvarohu v kostce 3 vejce 5 lžic moučkového cukru 1 balíček vanilkového cukru 1 lžíce citronové šťávy 30 g změklého másla 50 g rozinek Potření a dokončení 50 g rozpuštěného másla 30 g moučkového cukru Foto: Cooky.cz, buchty jako ze žurnálu Postup při přípravě kynutých tvarohových buchet
1. Do vlažného plnotučného mléka přisypejte krupicový cukr, přidejte aktivní pšeničný kvas Lievito Madre a ruční metličkou vše důkladně rozmíchejte.
2. Mléčnou směs s kvasem nechte v míse
20 minut volně odpočívat.
3. Do mísy přisypejte prosátou hladkou mouku, celá vejce, vanilkový cukr, nastrouhanou citronovou kůru i citronovou šťávu a dejte těsto hnětat do kuchyňského robotu na
7 minut.
4. Po uplynutí této doby k těstu přidejte nakrájené změklé máslo a sůl a hněťte dalších
20 minut, dokud těsto nevypracujete do dokonale hladké a pružné struktury se skvěle uvolněným lepkovým okénkem.
5. Těsto v míse zakryjte potravinářskou fólií a nechte ho pomalu kynout do rána při teplotě
21 stupňů po dobu přibližně 10 hodin, dokud zdvojnásobí svůj objem. Příprava náplně
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6. Mezitím si v samostatné misce připravte tvarohovou náplň tak, že do tučného tvarohu v kostce přimíchejte celá vejce, moučkový cukr, vanilkový cukr, citronovou šťávu, změklé máslo a rozinky a vše vyhlaďte v jemný nadýchaný krém.
7. Vykynuté nadýchané těsto vyklopte na pomoučněný vál a rozdělejte ho na stejně velké kousky.
8. Každý kousek těsta dlaní rozplácněte, do středu položte štědrou porci tvarohové náplně, okraje důkladně zabalte a vytvarujte pevný bochánek.
9. Pekáč štědře vymažte částí rozpuštěného másla.
10. Umotané buchty skládejte těsně vedle sebe do vymazaného pekáče a každou z nich po stranách důkladně potřete rozpuštěným máslem, aby se po upečení snadno oddělovaly.
11. Pekáč s buchtami vložte do mírně vyhřáté trouby nastavené na
28 stupňů a nechte buchty 2 hodiny kynout, dokud opět zdvojnásobí svůj objem. Foto: Cooky.cz, nadýchané buchty jako peřnka
12. Pekáč vyndejte, troubu rozpalte na
180 stupňů, vložte vykynuté buchty zpět a pečte 30 minut do krásně zlatavé barvy.
13. Ještě horké upečené buchty ihned po vytažení z trouby štědře potřete zbývajícím rozpuštěným máslem pro docílení neodolatelného lesku a vláčnosti.
14. Před podáváním nechte buchty mírně vychladnout a posypejte je moučkovým cukrem přes jemné sítko.
Tipy redakce: Správná fáze pšeničného kvasu: Kvas Lievito Madre použijte přibližně 6 hodin po nakrmení ve chvíli, kdy zdvojnásobí svůj objem, díky čemuž získáte maximální kypřicí sílu bez nechtěné kyselosti. Dlouhé mísení pro rozvinutí lepku: Těsto po přidání změklého másla a soli hněťte v robotu plných 20 minut, čímž se dokonale rozvine lepková síť a buchty budou po upečení pohádkově nadýchané. Tvaroh v kostce zabrání promáčení: Do náplně vybírejte výhradně tradiční tučný tvaroh zabalený v alobalu či papíru, protože vaničkový tvaroh obsahuje moc vody a náplň by z buchet vytékala. Promazání buchet v pekáčku: Každou umotanou buchtu ze všech stran poctivě potrajte rozpuštěným máslem před uložením do pekáče, aby se jednotlivé kousky k sobě nespekly a šly po upečení snadno oddělit. Kynutí v vyhřáté troubě: Druhé kynutí v pekáči provádějte v mírně vyhřáté troubě na 28 stupňů po dobu 2 hodin, díky čemuž buchty krásně nabudou na objemu a neztrácejí vlhkost.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková