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Zvedl nad hlavu 395 kilogramů a porazil ruského favorita: zlatý Zaremba pak medaili z Moskvy musel prodat

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V létě 1980 měl Ota Zaremba u nohou celé Československo. O pár let později bral drobné od úřadu práce, doznal se k anabolikům a své olympijské zlato pustil z rukou. Dnes je mu osmašedesát a učí vzpírat děti v Horní Suché.
Zvedl nad hlavu 395 kilogramů a porazil ruského favorita: zlatý Zaremba pak medaili z Moskvy musel prodat

Zvedl nad hlavu 395 kilogramů a porazil ruského favorita: zlatý Zaremba pak medaili z Moskvy musel prodat

Zdroj: Foto: boipevassu - licence CC BY-SA 2.0
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 15.10.2026 22:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Sport

Sportovní aktuality, výsledky, příběhy a zajímavosti z domova i ze světa. Fotbal, hokej, tenis, motorsport i další disciplíny doplňují profily sportovců, rekordy a dění mimo samotná hřiště a stadiony.

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