Zvedl nad hlavu 395 kilogramů a porazil ruského favorita: zlatý Zaremba pak medaili z Moskvy musel prodat

Moskevské hry v roce 1980 se konaly bez sportovců ze Spojených států a ze zemí západní Evropy, kteří je bojkotovali kvůli sovětské invazi do Afghánistánu. Ve vzpírání to podle dobového pohledu nehrálo roli, protože dvojici, která si rozdala boj o zlato, by stejně nikdo nekonkuroval. Jeden z těch dvou mužů přijel z Československa.
Porazil muže, který o prohře vůbec neuvažoval, a skočil trenérovi do náruče
Ota Zaremba vyhrál olympijský dvojboj s výkonem 395 kilogramů v součtu obou disciplín. Sesadil přitom Igora Nikitina, ruského vzpěrače, který si podle všeho ani nepřipouštěl, že by mohl někoho pustit před sebe.
Když mu zlatou medaili věšeli na krk, rozběhl se za trenérem Emilem Brzóskou a skočil mu do náruče. Byl na vrcholu sil a čekalo se, že podobných výsledků přijde víc.
Tři roky mimo závody kvůli lokti, potom mu stopku dal vlastní režim
Další úspěchy nepřišly. Na mistrovství světa v Lille si Zaremba poranil loket a následovala pauza, během níž tři roky nezávodil a dával se dohromady. Vrátil se v roce 1984, na mistrovství Evropy ve Vitorii bral bronz v trhu a cítil životní formu právě v době, kdy se blížila obhajoba olympijského zlata v Los Angeles.
Do Ameriky se ale nepodíval, protože země východního bloku hry bojkotovaly. Zaremba tak přišel o druhou olympiádu v řadě, na kterou měl formu, a o tři roky později, tedy v roce 1987, kariéru kvůli přetrvávajícím zdravotním potížím ukončil. Vzpírání ho finančně nezajistilo, a tak musel jít do práce.
Anabolika brali všichni, tvrdil šampion. Stačilo je vysadit dvacet dní předem
Podle Lidovek nastoupil do dolu, jenže na hornickou práci už podlomené zdraví nestačilo. Zkusil podnikat, ani to nevyšlo, a skončil u drobných dávek od úřadu práce. Právě hořkost z toho, že se o olympijského vítěze nikdo nepostaral navzdory slibům soudruhů, ho podle redakce SportyŽivě dovedla k tomu, že promluvil o dopingu.
Popsal, že zakázané látky bral celý vzpěračský svět. Sám si vpravoval do těla stenolon a metadrostenolon a vysazoval je dvacet dní před startem, což tehdejším testům bohatě stačilo. Nikdy ho na ničem nechytili a pozdější zdravotní problémy přičítal právě anabolikům.
Dvacetidenní pauza jako spolehlivá ochrana před kontrolou je vysvědčení pro tehdejší systém testování: kdo znal pravidla hry, neměl se čeho bát, a čistý sportovec neměl šanci.
Nejdřív těžká havárie, pak prodej zlata. Dnes vede vlastní halu
V roce 1996 měl Zaremba vážnou autonehodu. Když byl zcela bez peněz, prodal svou olympijskou medaili, tedy jedinou hmatatelnou památku na moskevský triumf. Stát, který ho v roce 1980 oslavoval, mu na stará kolena nenabídl nic, co by ho od takového kroku uchránilo.
Na vzpírání ale nezanevřel. Před deseti lety otevřel v Horní Suché vzpěračskou školu a podle dostupných informací se jí daří.