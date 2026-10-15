Čína nabízí nový život tanku T-72 z roku 1973: dostane věž z VT-4, i když sama tyhle tanky nepoužívá

Fotografie modernizovaného stroje se objevila na portálu China Military a rozběhla se po zbrojařských účtech na sociálních sítích. Je na ní T-72 s věží, která na sovětský korpus nepatří. Podle dostupných informací jde o technologie z čínských tanků Type 96, nebo z exportního VT-4, přičemž druhá varianta je pravděpodobnější už proto, že VT-4 je produktem samotného Norinca. Firma tedy nabízí to, co má doma na skladě.
Nejrozšířenější verze T-72M vznikala i v Československu
T-72 vznikl v Sovětském svazu a do výzbroje byl zaveden v roce 1973. Pro vlastní potřebu Moskva stavěla propracovanější varianty, z nichž nejpokročilejší byla T-72B, zatímco na export šla osekaná T-72M. Právě exportní verze je dnes na světě nejpočetnější, a to i díky tomu, že se vyráběla v Československu a v Polsku.
Tahle historie vysvětluje, proč má smysl do třiapadesát let starého tanku pořád investovat. Rusko své stroje posunulo na T-72B3M, Česká republika si vytvořila T-72M4CZ a podobných programů proběhla celá řada. Zákazníků, kteří mají ve výzbroji stovky těchto tanků a nemají peníze na nové, je po světě dost.
Norinco tedy nevstupuje na prázdné pole. Vstupuje na trh, kde už působí ruští i evropští dodavatelé modernizačních balíčků, a nabízí k nim alternativu.
Norinco modernizuje stroj, který čínská armáda zná jen z testů
Čínská armáda T-72 ve výzbroji nemá. Opatřila si jen několik kusů na zkoušky, takže zkušenost s tím, jak se tank chová v jednotkách, při údržbě a po letech provozu, Peking nemá odkud vzít. Prodejce bez vlastní provozní praxe je u modernizace slabší pozice než u prodeje nového stroje.
Obchodní logika je přesto čitelná. Kdo dodá zemi upgrade jejích tanků, dostane se k jejím armádním zakázkám, k výcviku i k servisu, a buduje si pozici pro budoucí dodávky kompletně nové techniky. Modernizace cizího tanku tak funguje jako levný vstup do dveří, které by se čínským výrobcům jinak otevíraly pomaleji.
Kanon ráže 125 mm, termovize a kompozitní pancíř v jedné věži
Jádrem úpravy je výměna věže za tu z VT-4, což je exportní čínský tank postavený na technologiích z Type 96B a Type 99A. Ve věži je kanon ráže 125 mm doplněný koaxiálním kulometem a těžkým kulometem ráže 12,7 mm, takže základní výzbroj zůstává v kategorii, na kterou jsou osádky T-72 zvyklé.
Skutečný rozdíl přináší to, co je kolem kanonu. Pokročilý systém řízení palby, termovize a moderní komunikační vybavení posouvají tank do jiné třídy, než v jaké je původní sovětská věž, protože o výsledku souboje dnes rozhoduje hlavně to, kdo dřív uvidí a zaměří. Věž z VT-4 je navíc z moderního kompozitního pancíře a nese vyspělé reaktivní pancéřování, které by se mohlo objevit i na podvozku.
O slabinách T-72 Norinco mlčí, včetně uložení munice
Co se stalo se zbytkem tanku, zveřejněno nebylo. A je toho dost, co by si pozornost zasloužilo: T-72 má špatně uloženou munici, která po zásahu může vybuchnout, a couvá pomalu, což v boji stojí osádku vteřiny, kdy nemá jak zmizet z palebné linie. Nová věž ani jeden z těchto problémů sama o sobě neřeší.
Nabídka se tím zužuje na to, co je vidět na fotografii. Dokud Norinco neupřesní, zda balíček zahrnuje i zásahy do korpusu, pohonu a uložení munice, zůstává hlavním obsahem modernizace výměna věže a elektroniky v ní.