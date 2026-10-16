Test znalostí o pečení, který prověří i zkušené pekaře: Skóre nad 7/10 bodů je vynikající výsledek

Pečení vypadá na první pohled jednoduše: mouka, vejce, cukr a trouba. Jenže cukrařina má svůj vlastní jazyk, své záludnosti a techniky, které dokážou zaskočit i ty, kdo tráví víkendy u válečku. Tento kvíz prověří, jak hluboko do cukrářského světa skutečně sahají vaše znalosti.
Poznali byste bez váhání ganache a vysvětlili, proč to není mousse? A co bufler, zní vám povědomě, nebo by skončil někde v neurčité přihrádce „něco s krémem“? Cukrářské pojmy často znějí francouzsky, uhlazeně a trochu odtažitě. Ve skutečnosti ale popisují věci, bez kterých by spousta dortů, řezů a dezertů jednoduše nefungovala. Pak přijdou na řadu zdánlivé drobnosti: teplota při temperování čokolády, prasklý korpus, sníh na pusinky a správný poměr surovin. Tam se velmi rychle ukáže rozdíl mezi občasným pečením a tím, že už má člověk cukrařinu trochu v ruce.
Cukrářské pojmy, které se hodí znát
Cukrařina mluví vlastním jazykem a ten se nesložil za jedno odpoledne. Hodně slov do něj přišlo z francouzské kuchyně. Ganache je emulze ze smetany a čokolády, používá se do náplní, pralinek i jako poleva na dorty. Základní postup vypadá jednoduše: zahřát smetanu, přelít jí čokoládu, chvíli počkat a promíchat. Jenže stačí příliš horká smetana, nebo naopak uspěchané míchání, a hmota se umí srazit. Pak už se neřeší krása receptu, ale spíš otázka, jestli se to ještě dá zachránit.
Mousse je lehká pěna, které objem dávají vyšlehané bílky nebo šlehačka. Bufler označuje jemný piškotový základ plněný krémem; ve francouzském cukrářství jde o známější výraz, v běžné domácí kuchyni na něj ale člověk nenaráží zrovna denně. A glaze je lesklá poleva, typicky zrcadlová vrstva na dortech, u které je někdy skoro škoda vzít do ruky nůž.
Kde se chybuje nejčastěji a proč to dává smysl
Krém není omáčka, i když některé domácí dorty se tomu občas nebezpečně přiblíží. Máslový nebo tvarohový základ potřebuje čas v lednici, jinak se s ním pracuje těžko. Potahovat dort krémem, který je ještě teplý, bývá jedna z těch chyb, po kterých se z úhledného dezertu stane měkká hmota se stékajícími pruhy. Tvar si pak žije vlastním životem a cukrář už většinou jen přihlíží.
Pusinky, tedy sněhové pečivo z vyšlehaných bílků a cukru, jsou v tomto směru podobně přísné. Správný poměr, suchá mísa, ani stopa žloutku. Stačí drobnost a místo křehkých kousků leží na plechu gumové bochánky. Zdobení dortu má být ta příjemnější část práce, jenže povadlé ovoce nebo přehřátá čokoláda ji umějí pokazit během pár minut. Jedlé květy, lyofilizované ovoce nebo obyčejné kakao v prášku bývají bezpečnější volba. Vypadají dobře a většinou nehrozí, že člověk po chvíli začne litovat, proč se do zdobení vůbec pouštěl.
Jestli většinu otázek zvládnete bez dlouhého přemýšlení, máte cukrářské základy postavené docela pevně. Jen opatrně, některé položky vypadají na první pohled jednodušeji, než ve skutečnosti jsou.
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webů Jídlo a radost, Apetit Online, Pečení je radost, Wikipedie
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