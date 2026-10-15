Švýcarsko dává na armádu jen 0,67 % HDP a chystá se na ozbrojený útok: zaplatí ho vyšší DPH na 12 let

Od Vídeňského kongresu v roce 1815 se Švýcarsko neúčastnilo jediné mezistátní války a na téhle pozici si postavilo národní identitu. Nová strategie s ní nepohnula, vstup do NATO zůstává podle vlády s neutralitou neslučitelný, protože členství znamená povinnost kolektivní obrany. Změnil se obsah toho slova: Bern teď popisuje ozbrojenou neutralitu, tedy obranu, která musí obstát bez záruk článku 5 Severoatlantické smlouvy.
Samostatná kapitola o Rusku, kterou Bern nezabalil do diplomacie
Strategie obsahuje kapitolu nazvanou „Rusko jako hrozba pro evropskou bezpečnost“. Válku proti Ukrajině, která trvá už víc než čtyři roky, označuje za zlomový okamžik, po kterém se bezpečnostní prostředí na kontinentu zásadně proměnilo. Diplomatické obraty, kterými se švýcarské dokumenty tradičně vyznačovaly, tady chybí.
Výčet hrozeb je přitom širší než konvenční vojenský útok. Podle dokumentu Moskva mobilizuje ekonomiku pro válečné účely, připravuje se na možnou konfrontaci se Západem a už léta používá dezinformace, kyberútoky, špionáž a sabotáž proti západním zemím, Švýcarsko nevyjímaje. Vedle toho strategie řeší i čínský tlak v technologiích a dodavatelských řetězcích, akutní vojenský impuls je ale ruský.
Jeden zdánlivě technický detail vysvětluje, jak se dá připravovat na válku a zůstat neutrální. Podle oficiálního výkladu se v okamžiku, kdy by bylo Švýcarsko ozbrojeně napadeno, neutralitní právo přestává uplatňovat.
Z 1,33 na 0,67 procenta HDP: čím Švýcarsko platí za samostatnost
Země v NATO sdílejí velitelské struktury, integrovanou protivzdušnou obranu, logistiku i financování. Neutrální stát nemá nic z toho a všechno si musí zaplatit sám, což text strategie přiznává bez obalu. Švýcarsko přitom celé dekády šlo přesně opačným směrem: podíl armádních výdajů spadl z 1,33 % HDP v roce 1990 na 0,67 % v roce 2025, tedy na polovinu.
Vláda chce vydávání zvednout na 1 % HDP do roku 2032 a sama dodává, že i to je nedostatečné. Pro srovnání, členské státy NATO opustily starší dvouprocentní cíl a v Haagu se zavázaly k 3,5 % HDP na jádrové obranné potřeby a 5 % v širším pojetí do roku 2035. Neutrální země, která má nést celou zátěž bez spojenců, tak plánuje utrácet zlomek toho, co aliance se sdílenými náklady.
Sebehodnocení Federální rady je nemilosrdné. Dnešní armáda podle něj zvládne dlouhodobě podporovat civilní úřady, proti rozsáhlému vojenskému útoku by ale zemi bránila jen omezeně, podle některých scénářů pouhé týdny. Proto míří tlak na munici, výzbroj a hlavně protivzdušnou obranu, u níž strategie výslovně uvádí, že detekci a obranu proti dronům, balistickým i manévrujícím střelám a hypersonickým zbraním dnes jediný stát realisticky nezvládne bez mezinárodní spolupráce. Cíl 1 % HDP až v roce 2032 je tak nejslabší místo celého dokumentu, protože i po jeho dosažení zůstane armáda pod úrovní roku 1990.
Vyšší DPH, nová služba a kryty pro všechny obyvatele
Vláda pracuje s dočasným zvýšením DPH o 0,5 procentního bodu na 12 let, které má pokrýt prioritní bezpečnostní a zbrojní potřeby. Obranu tedy zaplatí spotřebitel a zaplatí ji víc než dekádu, což je z hlediska domácností nejhmatatelnější dopad celé strategie. Souběžně běží reforma povinné služby, protože armáda i civilní ochrana nemají dost lidí: parlament už schválil nový bezpečnostní služební rámec na pomezí civilní a civilně-obranné služby, branná povinnost dál platí pro muže a ženy slouží dobrovolně.
Firmy v citlivých oborech čeká víc regulace, konkrétně tvrdší exportní kontroly, screening investic, pravidla kyberodolnosti a závaznější standardy ochrany kritické infrastruktury. U bank a finančního sektoru jde především o boj proti praní peněz a o možnost snadnějšího zmrazování podezřelých aktiv. Ekonomický bonus neutrality, tedy co nejmenší tření pro podnikání, se tím posouvá k režimu s vyššími bezpečnostními a regulatorními náklady.
A pak jsou tu kryty. Švýcarsko je jedinou zemí na světě s kapacitou podzemních úkrytů pro celou populaci a strategie počítá s jejich modernizací a údržbou pro scénář ozbrojeného konfliktu.
Vojenský Schengen bez článku 5 a hlasování devět dní po strategii
Členství v NATO je pro Bern uzavřená otázka, reálný pohyb ale míří k hlubší spolupráci bez formálního závazku. Švýcarsko je od roku 1996 v programu Partnerství pro mír, má individuální partnerský program s NATO a letos vstoupilo do dvou projektů evropské stálé strukturované spolupráce PESCO, vojenské mobility a federace kybernetických cvičišť. Účast v takzvaném vojenském Schengenu má zrychlit přesuny vojenské techniky přes švýcarské území a zvýšit slučitelnost s evropskými partnery, přičemž vláda výslovně uvedla, že to neutralitě neodporuje.
Srovnání se sousedy ukazuje, jak různě Evropa na ruskou invazi zareagovala. Finsko vstoupilo do NATO v roce 2023, Švédsko v roce 2024, obě země vyhodnotily neutralitu jako nedostatečnou. Rakousko si neutralitu drží podobně jako Švýcarsko, jeho bezpečnostní strategie ale není zdaleka tak podrobná. Německo má jako člen aliance profesionální armádu s asi 186 tisíci vojáky, švýcarská armáda stojí na miličním modelu s necelými 147 tisíci zařazenými příslušníky, takže na papíře se početně blíží, jen bez profesionálního jádra a bez spojeneckých záruk.
O samotné neutralitě rozhodnou voliči. Devět dní po přijetí strategie, 27. září 2026, jde ve Švýcarsku k lidovému hlasování iniciativa, která chce neutralitu ústavně zakotvit ještě přísněji než dosud.