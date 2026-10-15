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Švýcarsko dává na armádu jen 0,67 % HDP a chystá se na ozbrojený útok: zaplatí ho vyšší DPH na 12 let

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Švýcarská vláda přijala 18. září 2026 novou bezpečnostní strategii se třemi strategickými směry a 46 opatřeními. Poprvé v ní má Rusko vlastní kapitolu a poprvé se tak otevřeně mluví o obraně země proti vojenskému napadení. Neutralita zůstává, jen v podobě, kterou si země musí zaplatit celou sama.
Švýcarsko dává na armádu jen 0,67 % HDP a chystá se na ozbrojený útok: zaplatí ho vyšší DPH na 12 let

Švýcarsko dává na armádu jen 0,67 % HDP a chystá se na ozbrojený útok: zaplatí ho vyšší DPH na 12 let

Zdroj: Foto: Fcb981 - licence CC BY-SA 3.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 15.10.2026 22:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Centrum Extra: Armáda

Zprávy, příběhy a zajímavosti ze světa armády, obrany a vojenské techniky. Obsah se věnuje moderním zbraním, historickým konfliktům, vývoji technologií i lidem, kteří působí v ozbrojených složkách.

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