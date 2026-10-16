Pistáciová bábovka

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Pistáciová bábovkaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Jednoduchý recept se skvělým výsledkem. Přesně takové celý život hledáme – a pokud jde o recept na bábovku, právě jste ho našli. Nebojte se trošku experimentovat, do těsta můžete přidat nasekané kousky čokolády.
Pistáciová bábovkaZdroj: Irina Meliukh / Shutterstock
Doba čtení 2 min
Článek byl publikován 16.10.2026 03:00
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