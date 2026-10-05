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Lukačovičova televize Seznam.cz TV zvedla tržby přes čtvrt miliardy korun

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Provozní firma seznamácké televize Seznam.cz TV (na fotce ředitel Ivan Mikula) v roce 2025 navýšila tržby o desítky milionů. Společnost, která provozuje celoplošnou TV stanici, loni utržila 253 milionů korun. O rok dříve to bylo 184 milionů. Meziroční růst tak přesáhl 37 procent. Většina byznysu probíhá uvnitř skupiny Seznam (majitel Ivo Lukačovič). Ze všech tržeb
Lukačovičova televize Seznam.cz TV zvedla tržby přes čtvrt miliardy korun

Lukačovičova televize Seznam.cz TV zvedla tržby přes čtvrt miliardy korun

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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