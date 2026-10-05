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Mladý stavitel si v Ostravě postavil vilu, kterou tisk označil za pohádkovou. První dům přitom stavěl lékaři ve Frýdku

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Ostravský deník o ní psal jako o „jedné z nejkrásnějších v Moravské Ostravě“ se zařízením „přímo pohádkovým“. Za tou vilou stál muž, který o dvě desetiletí dříve začínal jako řadový stavitel ve Frýdku.
Mladý stavitel si v Ostravě postavil vilu, kterou tisk označil za pohádkovou. První dům přitom stavěl lékaři ve Frýdku

Mladý stavitel si v Ostravě postavil vilu, kterou tisk označil za pohádkovou. První dům přitom stavěl lékaři ve Frýdku

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:00

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