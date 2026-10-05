Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě

Na mezinárodním portálu s nabídkou starého designu dnes visí smaragdově zelená miska z lisovaného skla. Nabízí ji obchodník z bavorského Landau an der Isar a v popisku chválí její sytou barvu i ladně prohnutý tvar. Podobné misky přitom za socialismu stály v obývacím pokoji u spousty českých rodin a dnes často leží zapomenuté ve sklepě.
Zelená miska z Rosic v bavorské nabídce
Misku navrhl Rudolf Jurnikl v roce 1962 pro sklárnu v Rosicích. Ve výrobní dokumentaci má číslo vzoru 1045. Vyráběla se v zeleném, žlutém i fialovém skle, takže kdo má doma třeba fialovou, může mít stejný model.
Bavorský prodejce za ni chce 225 dolarů, což je po přepočtu zhruba 5 000 Kč. Tolik ovšem stojí jen vybrané kusy se známým autorem, běžné mísy vyjdou německé kupce mnohem levněji.
Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli Němci mají vlastní archiv lisovaného skla
Zájem německých sběratelů nevznikl přes noc. Siegmar Geiselberger, sám sběratel lisovaného skla, v roce 1998 přes inzeráty hledal podobně zaměřené lidi v Německu, Rakousku a Česku. Tak vznikl projekt Pressglas-Korrespondenz s archivem tisíců dokumentů a ukázek z dobových vzorníků. Za tuhle práci dostal Geiselberger v roce 2023 záslužnou medaili Spolkové republiky Německo.
Běžný trh si může prohlédnout každý na německém inzertním serveru Kleinanzeigen. Pod heslem Sklo Union tam vyskočí celá řada mís, váz i popelníků. Obyčejné mísy se nabízejí zhruba za 28 až 60 eur, tedy přibližně 700 až 1 500 Kč.
Nabídka Co se prodává Cena Bavorský prodejce na mezinárodním portálu s nabídkou starého designu Zelená miska Rudolfa Jurnikla z Rosic, vzor 1045 225 dolarů, zhruba 5 000 Kč Německý inzertní server Kleinanzeigen Obyčejné mísy pod heslem Sklo Union Zhruba 28 až 60 eur, přibližně 700 až 1 500 Kč Sklárny, které uměl ocenit i režim Přečtěte si také: Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže
Lisované sklo vzniká vtlačením žhavé skloviny do kovové formy, takže se dá vyrábět rychle a levně. Rosická sklárna se v roce 1965 stala součástí koncernu Sklo Union, pod který spadala veškerá výroba lisovaného skla v Čechách a na Moravě.
Jurnikl patřil k mladým výtvarníkům, kteří v šedesátých letech začali navrhovat pro lisovací sklárny. Spolu s ním tam tvořili třeba Vladislav Urban nebo František Vízner. Jejich vázy a misky mají tlusté stěny a plastický povrch, na kterém se světlo láme jako v lupě. Na nádobí pro domácnost se politický dozor příliš nesoustředil, takže autoři mohli zkoušet nové tvary. Stát brzy zjistil, že o tyto výrobky stojí i cizina, a velkou část produkce vyvážel.
Podle čeho misku ze sklepa poznáte
Hledat značku nebo podpis většinou nemá smysl. Sériově lisované mísy z poválečných hutí podpis prakticky nemají a signovaný kus je vzácnost i u ostatního tehdejšího českého skla. Do zahraničí navíc zboží odcházelo s obecnou nálepkou Bohemia Glass, ze které jméno návrháře ani konkrétní huť nevyčtete.
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Lisované sklo se pozná spíš rukama a okem. Pomohou tyto tři kontroly:
otočte kus dnem vzhůru, sériové lisované mísy mívají na spodku vybroušený prstenec a uvnitř něj mělkou hladkou prohlubeň; prohlédněte si dekor proti světlu, často v něm najdete svislé linky v místech, kde se stýkaly díly formy; přejeďte prsty po reliéfu, hrany lisovaného skla jsou na dotek měkčí a oblejší než u skla broušeného.
Samotné dno ovšem původ nepotvrdí, protože obdobně tvarované dno mají i lisované výrobky z jiných zemí. Jistotu dává až srovnání tvaru, dekoru a barvy s doloženými kusy Sklo Union.
Přečtěte si také: Tahle 1 zapomenutá příloha bývala hitem svatebních hostin. Dnes ji připravíte za pár korun a hosté chtějí přidat Lisované sklo prozradí reliéf, stopy po formě i tvar dna, o původu mísy ale rozhodne až srovnání s doloženými kusy. Ilustrační foto. Zdroj: Peter Dyllong / Pexels. Proč je Češi pořád podceňují
Sklářská výtvarnice Michaela Procházková letos pro Seznam Zprávy řekla, že Češi mají sklo spojené s každodenním životem, a proto mu někdy přisuzují menší hodnotu, než jakou skutečně má. Cizí sběratele podle ní přitahuje jedinečnost kusů a možnost dohledat jméno člověka, který je navrhl. Český rozhlas už v roce 2018 v reportáži z plzeňské výstavy lisovaného skla upozornil, že se ho spousta domácností dávno zbavila. Muzejník Jan Mergl tehdy zmínil, že lisované sklo sbírá i designér Maxim Velčovský.
Než tedy babiččiny mísy odvezete do kontejneru, vyfoťte je a porovnejte se sběratelskými nabídkami. Britský znalec poválečného skla Mark Hill ale upozorňuje, že prodejci kusy často připisují nesprávným návrhářům. Jako pevnější oporu doporučuje ověřenou odbornou literaturu nebo renomovaného obchodníka.
Zdroje: https://www.1stdibs.com/de/m%C3%B6bel/dekorative-objekte/schalen-und-k%C3%B6rbe/dekoschalen/sklo-union-schale-aus-tschechischem-gr%C3%BCnglas-entworfen-von-rudolf-jurnikl-f%C3%BCr-rosice-glass/id-f_8213743, https://www.20thcenturyglass.com/glass_encyclopedia/bohemian_glass/rosice_glass/, https://www.pressglas-korrespondenz.de/, https://www.kleinanzeigen.de/s-sklo-union/k0, https://www.sklo-union.eu/fenomen, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/309833, https://plzen.rozhlas.cz/mate-doma-lisovane-sklo-nevyhazovat-mate-maly-poklad-6710654, https://markhillpublishing.com/czech-glass-basics/