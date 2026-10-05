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Šéfredaktoři českých médií ve společné výzvě politikům: odmítněte násilí a nebraňte v přístupu k informacím

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Dennívýzva
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Čtyřicet šéfredaktorek a šéfredaktorů napříč českými médii podepsalo společnou výzvu politické scéně. Žádají v ní odmítání násilí, slušnou komunikaci a rovný přístup k oficiálním informacím úřadů. Šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých redakcí, od celostátních deníků a televizí přes rozhlas až po online a regionální média, se rozhodli vydat společnou výzvu politikům na celostátní, krajské i
profimedia-1128419871

profimedia-1128419871

Zdroj: Ilustrační foto: Ladislav Křivan / MAFRA / Profimedia
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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