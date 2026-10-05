Šéfredaktoři českých médií ve společné výzvě politikům: odmítněte násilí a nebraňte v přístupu k informacím

Čtyřicet šéfredaktorek a šéfredaktorů napříč českými médii podepsalo společnou výzvu politické scéně. Žádají v ní odmítání násilí, slušnou komunikaci a rovný přístup k oficiálním informacím úřadů.
Šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých redakcí, od celostátních deníků a televizí přes rozhlas až po online a regionální média, se rozhodli vydat společnou výzvu politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni. Připomínají v ní základní hranice vztahu mezi médii a veřejnou mocí, na kterých se shodují i přes svá rozdílná zaměření.
Výzva stojí na dvou bodech. Média ani politici nesmějí podněcovat k násilí, a to ani v diskusích na sociálních sítích. Úřady a veřejné instituce zároveň nejsou majetkem těch, kdo je řídí, takže jejich oficiální informační výstupy musejí být dostupné všem bez rozdílu. Politici i média mají právo rozhodnout, s kým a jak komunikují, ale veřejné informace nelze selektivně omezovat.
Výzva je adresována všem politikům bez ohledu na stranickou příslušnost. Plné znění a seznam signatářů najdete níže.
Základní hranice
Výzva šéfredaktorek a šéfredaktorů českých médií politické scéně
Média, jejich svoboda a pluralita jsou důležitou součástí demokratické společnosti. I přes rozdílné zaměření jednotlivých subjektů na české mediální scéně nacházíme společné prvky základního fungování, a to nejen na trhu, ale i ve vztahu k politické scéně a veřejné moci.
Vyzýváme proto veřejné činitele, aby společně s námi odmítali násilí, dodržovali základní principy slušné komunikace a ctili svobodný přístup k informacím.
Násilí není argument. Média ani političtí představitelé nesmí podněcovat násilí nebo k němu navádět. Jako novinářky a novináři zdůrazňujeme svému publiku, že je násilí ve společenské diskusi nepřijatelné. Žádáme vás o totéž směrem k vašim příznivcům a voličům, a to i v diskusích na sociálních sítích.
Omezování informací je nepřípustné. Média i političtí představitelé mají plné právo rozhodnout o tom, s kým a jak chtějí komunikovat. Úřady a veřejné instituce ovšem nejsou majetkem těch, kdo je řídí. Proto trváme na tom, aby oficiální informační výstupy vám svěřených úřadů byly k dispozici všem bez rozdílu.
Tuto výzvu adresujeme jako šéfredaktorky a šéfredaktoři řady českých médií političkám a politikům na celostátní, krajské i obecní úrovni bez rozdílu politické příslušnosti.
Výzvu podepsali
- Martin Bartkovský – Reflex
- Jan Bělíček – Deník Alarm
- Miroslav Benč – Novinky.cz
- Vojtěch Boháč – Voxpot
- Robert Břešťan – HlídacíPes.org
- Miroslav Bureš – Radiožurnál Sport
- Robert Čásenský – Seznam Zprávy
- Michal Dusík – ČT Sport
- Roman Gallo – Deník
- Petr Holeček – deník Metro
- Kamil Houska – TV Nova
- Petr Kain – Ekonom
- Matyáš Kaiser – iDNES.cz
- Martin Kézr – Sport.cz
- Lenka Klicperová – Reportérky.cz
- Ondřej Kopa – Frekvence 1
- Michaela Kramárová – Heroine
- Michal Kubal – Česká televize
- Radek Lain – Blesk
- Radka Marková – ČTK
- Jaroslav Mašek – Hospodářské noviny
- Michal Musil – Reportér magazín
- Michal Pavec – Aktuálně.cz
- Josef Pazderka – ČRo Plus
- Eva Paseková – Česká justice, Ekonomický deník
- Jakub Patočka – Deník Referendum
- Nikita Poljakov – E15
- Apolena Rychlíková, Jakub Zelenka – Page Not Found
- Zdeněk Ryšavý – Romea.cz
- Martin Samek – iROZHLAS.cz
- Lucie Sieglová – Super.cz
- Julie Stejskalová – Český rozhlas
- Ondřej Suchan – ČRo Radiožurnál
- Petr Šabata – Právo
- Erik Tabery – Respekt
- Pavel Tomášek – Deník N
- Lukáš Tomek – Deník Sport
- Martina Vojtěchovská – Mediaguru
- Ladislav Vonz – Rádio Impuls
- Marek Wollner – Forum24.cz