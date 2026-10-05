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Chameleon si pod kůží přestavuje krystaly. O jeho barvě rozhodují nepatrné vzdálenosti

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Když chameleon změní zelenou na žlutou nebo oranžovou, snadno si představíme přesouvání barevného pigmentu. U panterích chameleonů však část proměny řídí jiný mechanismus: změna uspořádání drobných krystalů pod kůží. Podobnou práci se světlem najdeme na motýlích křídlech, broučích krovkách i tělech některých pavouků.
Chameleon si pod kůží přestavuje krystaly. O jeho barvě rozhodují nepatrné vzdálenosti

Chameleon si pod kůží přestavuje krystaly. O jeho barvě rozhodují nepatrné vzdálenosti

Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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