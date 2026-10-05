Tahle 1 zapomenutá příloha bývala hitem svatebních hostin. Dnes ji připravíte za pár korun a hosté chtějí přidat

Kdysi se na stůl nosila jen při velkých příležitostech, a proto k ní přirostla i slavnostní přezdívka. V domácích kuchyních dnes většinou ustoupila jiným druhům, přestože jejím základem je obyčejné okoralé pečivo. Kdo ji ale ochutná s pořádnou omáčkou, obvykle se natahuje pro další plátek.
Stačí pár starších rohlíků
Řeč je o karlovarském knedlíku. Od houskového se liší hlavně poměrem surovin, protože pečivo v něm výrazně převažuje nad moukou a některé recepty ji vynechávají úplně. Základem jsou kostičky rohlíků nebo housek, ke kterým přijde:
mléko, máslo, vejce, sůl, hrst čerstvé petrželky, případně trocha hrubé mouky. Přečtěte si také: Ani smetana, ani máslo. Babičky dělaly omáčky krémové díky 1 surovině, na kterou dnes všichni zapomněli
Kdo má rád výraznější vůni, přidá špetku muškátového oříšku nebo jiné čerstvé bylinky podle chuti.
Drahá surovina v něm tedy žádná není a většinu věcí máte nejspíš v kuchyni. Starší pečivo je tu dokonce výhodou. Kostičky z rohlíků, které už den leží, se po namočení nerozpadnou a knedlík drží pohromadě. Z úplně čerstvého pečiva by po uvaření vznikla spíš kaše. Když máte doma jen dnešní pečivo, nakrájejte ho předem a nechte kostičky chvíli oschnout. Recept tak zároveň vyřeší, kam s pečivem, které už nikdo nechce k snídani.
Odleželé pečivo se do karlovarského knedlíku hodí lépe než čerstvé, protože se po namočení nerozpadne. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Nadýchanost obstará sníh z bílků
Postup vypadá takto:
Vejce je potřeba rozdělit. Žloutky se vmíchají do pečiva namočeného v mléce s rozpuštěným máslem. Z bílků se ušlehá tuhý sníh, který se do těsta vkládá až nakonec a zlehka, aby nespadl. Právě sníh dělá knedlík nadýchaným, ačkoli v něm skoro žádná mouka není. Těsto se rozdělí na dva válečky a každý se pevně zabalí do čisté utěrky nebo do potravinové fólie, aby při vaření nevytekl. Vaří se ve vodě nebo v páře zhruba 20–30 minut. Pára je šetrnější, knedlík se v ní nerozvaří a zůstane vláčný. Přečtěte si také: Němci skupují tyhle skleněné mísy z ČSSR a platí za ně až 5 000 Kč. Češi je mají zaprášené ve sklepě
Díky petrželce je každý plátek na pohled pestrý a celý knedlík voní po bylinkách. Krájí se obyčejným nožem, úhlednější plátky ale dá kráječ nebo nit.
Proč se mu říkalo svatební
Starší generace ho znají i pod jmény fajnový, ubrouskový nebo svatební. Do hrnce se totiž nedostával každý týden a na stůl přicházel hlavně tehdy, když se slavilo a hostilo. Kuchaři ho ostatně dodnes řadí k nejjemnějším knedlíkům, jaké česká kuchyně zná.
Knedlíky se v českých kuchyních vaří po staletí, karlovarský ale patří k těm nejmladším. Název odkazuje na Karlovy Vary, kdo s receptem přišel jako první, však nikdo s jistotou neví. Ve Varech se dokonce vypráví legenda o hromadách knedlíků, které měly v roce 1866 nasytit pruské vojáky, jenže ti do města nakonec nedorazili.
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Díky odleželému pečivu drží pohromadě lépe než houskový a plátek položený do omáčky zůstane celý. Omáčku přitom ochotně nasaje, proto se tradičně podává ke svíčkové nebo ke zvěřině. Vyzkoušet ho můžete i místo obyčejného knedlíku k vepřovému se zelím. Na svatebním nebo jiném slavnostním menu se s ním počítá i dnes.
Na jídelních lístcích restaurací ho dnes potkáte docela často. Mezi knedlíky ale pořád vedou kynuté a bramborové, a karlovarský tak zůstává spíš svátečním zpestřením.
Když zbude na druhý den
Zbylý knedlík uložte do lednice a před podáváním ho znovu prohřejte v páře. Mikrovlnnou troubu raději vynechte. Petr Kosiner, autor Velké knedlíkové kuchařky, pro Toprecepty.cz upozornil, že by v ní knedlík „ztuhnul a byl by jako obušek”.
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Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/9804-karlovarsky-knedlik-podle-knedlikoveho-mistra-zjemni-jej-maslo-v-teste-a-diky-jednomu-figlu-bude-dokonale-vlacny/, https://regiony.rozhlas.cz/karlovarsky-knedlik-vareny-v-ubrousku-je-zahalen-tajemstvim-nevi-se-kde-vznikl-8871762, https://www.jaktak.cz/jak-na-karlovarsky-knedlik.html, https://plzen.rozhlas.cz/recept-na-knedlik-co-drzi-cechy-pohromade-9574913, https://www.denik.cz/gastronomie/vystrojte-svatebni-hostinu-mame-pro-vas-recepty-na-tradicni-ceske-menu-20190515.html, https://www.ferwer.cz/blog/karlovarsky-knedlik, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/karlovarske-knedliky-bez-mouky.html