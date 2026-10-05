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Kincl vs. Vémola: spor, ve kterém šlo o víc než pás

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Patrik Kincl a Karlos Vémola se poprvé střetli v roce 2018. O pět let později už nešlo jen o odvetu a titul, ale o osobní spor, který rozdělil fanoušky a vytvořil nejsledovanější duel domácí scény.
Kincl vs. Vémola: spor, ve kterém šlo o víc než pás

Kincl vs. Vémola: spor, ve kterém šlo o víc než pás

Zdroj: Oktagon
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 05:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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