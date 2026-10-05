Dobrá zpráva pro všechny Husákovy děti. Nejmilovanější pochoutka socialismu je opět ve hře

Holešov, jaro 2021. V továrně Sfinx, kde se po více než století vyráběly barevné čokoládové čočky, zhasla světla. Stroje se naposledy zastavily a s nimi skončila éra, která začala v roce 1907, kdy bratři Philipp a Rudolf Kneisli spustili výrobu bonbónů, jež si později získaly přízvisko česká legenda.
Tehdy ještě nikdo netušil, že název odvozený z latinského lenticula – čočka – bude za sto let znít jako synonymum dětství. Ochranná známka Lentilky byla zaregistrována v roce 1930 a od té chvíle se stala součástí rodinných tradic. Až do jara 2021 se v Holešově vyrobilo nespočet tun těchto barevných bonbónů.
Konec v Česku, nový začátek za hranicemi
V roce 1992 koupil tradiční továrnu nadnárodní koncern Nestlé. Téměř tři dekády poté přišlo rozhodnutí, které mnohé šokovalo: výroba se stěhuje do zahraničí. Pro spotřebitele to znamenalo nejen symbolický konec, ale i praktickou změnu – nová receptura totiž přinesla ingredience, které původní české Lentilky neobsahovaly.
Vratislav Janda, ředitel pro korporátní záležitosti Nestlé Česko, v říjnu 2020 pro Český rozhlas vysvětloval: „Sjednocujeme recepturu mezi Lentilkami a Smarties, to znamená, že v lentilkách bude méně cukru a bude tam více čokolády, což nám vyšlo na základě spotřebitelských testů.“ Zároveň dodal, že cílem bylo balit bonbóny do ekologičtějších papírových obalů, což vyžadovalo technologie nedostupné v tehdejším českém závodě.
Kde se dnes vyrábějí a proč to není jen Německo
Mnozí si myslí, že všechny Lentilky putují z Německa. Realita je pestřejší. Klasické mléčné varianty skutečně vznikají v Hamburku, ale pokud sáhnete po bílé čokoládové verzi nebo po Mega balení, držíte v ruce produkt z Bulharska. Geografický rozkol výroby ukazuje, jak globalizovaná je dnes distribuce potravin.
Pro zákazníky to znamená nejen jiné místo původu, ale také odlišné receptury podle konkrétní varianty. Tradiční česká značka tak dnes mluví hned několika evropskými jazyky a její příběh se píše na více místech současně.
Bílá varianta: Novinka, která vlastně není nová
V posledních měsících se o Lentilkách s bílou čokoládou hovoří jako o novince. Skutečnost je jiná – do stálého prodeje se dostaly už začátkem roku 2023. Pamětníci si navíc vzpomenou, že limitovaná zimní edice s bílou čokoládou se poprvé objevila již v roce 2015. Nejde tedy o experiment, ale o osvědčenou recepturu.
Balení o hmotnosti 34 g za přibližně 26 Kč obsahuje 65 % bílé čokolády v cukrové krustě. K barvení se používají výhradně přírodní barviva – koncentrát spiruliny, světlice barvířská, ředkev, sladový výtažek z ječmene, betanin, karoteny či kurkumin. Celá pochoutka je zabalena v plně papírové krabičce bez plastových prvků.
Změna, která nepotěší všechny
S přesunem výroby přišla jedna zásadní změna: nové Lentilky obsahují lepek. Původní české bonbóny z Holešova byly bezlepkové, ale moderní receptura zahrnuje pšeničnou mouku a ječmenný slad. Pro lidi s intolerancí nebo celiakií to znamená, že si na oblíbenou sladkost z dětství už nemohou sáhnout.
V regálu dnes zákazník najde klasické Lentilky v balení 28 g za kolem 24 Kč – vyrobené v Hamburku, s vyšším podílem čokolády, ale také s lepkem. Pokud zkusí bílou variantu za 26 Kč, odnese si domů bulharský produkt s přírodními barvivy a papírovým obalem.
Obě varianty spojuje jedno: už nevznikají v Holešově. Továrna Sfinx, která po 113 let vyráběla tyto ikonické bonbóny, dnes slouží jiným účelům. Barevné lentilky ale stále putují do českých obchodů – jen jejich cesta začíná jinde a jejich složení je jiné než kdysi.
Pro generace, které vyrostly s Lentilkami v kapse, to může být nostalgická ztráta. Pro mladší spotřebitele je to prostě sladkost s ekologičtějším obalem a modernější recepturou. Každopádně příběh těchto barevných bonbónů ukazuje, jak se mění nejen výroba potravin, ale i naše vztah k tradičním značkám.
Zdroje článku: idnes.cz, Lentilky – Wikipedie, celiak.cz, irozhlas.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková