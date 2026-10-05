Ani ocet, ani cukr. Červená řepa ve sklenici vydrží do jara, když do nálevu přidáte 1 věc ze spíže

Řadě lidí na řepě ze sklenice vadí ostrý octový nálev, který přebije všechno ostatní. Jiní hlídají cukr a sladkokyselý nálev jim do jídelníčku nezapadá. Zavařování přitom nemusí stát ani na jednom z nich. Stačí vědět, co do nálevu přidat místo octa a proč na tom tolik záleží.
Proč řepa bez kyseliny ve sklenici neobstojí
Ocet měl v babiččině receptu kromě chuti ještě jeden důležitý úkol. Červená řepa patří k zelenině s nízkou kyselostí a sama o sobě kyselá není. Kdo ji zavařuje bez octa, musí ho proto nahradit jinou kyselinou v ověřeném množství.
Důvod je čistě bezpečnostní. V uzavřené sklenici bez přístupu vzduchu a v málo kyselém prostředí se daří bakterii Clostridium botulinum, která vytváří botulotoxin. Otrava tímto jedem je vzácná, ale velmi vážná. „Botulotoxin se nejčastěji tvoří v prostředí s nízkou kyselostí,“ uvedl pro CNN Prima NEWS toxikolog Jiří Patočka, emeritní profesor Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany.
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Samotné teplo řepu neochrání. Spory této bakterie se ničí až při teplotách nad 100 °C, kterých se v obyčejném hrnci doma dosáhnout nedá. Skutečnou pojistkou celé zavařeniny je proto kyselina. Když je obsah sklenice okyselený rovnoměrně a dostatečně, bakterie se v něm nemnoží a jed nevzniká.
Malý sáček ze spíže místo octa
Tou jednou věcí je kyselina citronová, kterou má většina domácností po ruce kvůli džemům a sirupům. Při zavařování zeleniny ji lze použít jako náhradu octa. Potravináři s ní pracují právě proto, že snižuje pH, a navíc pomáhá zelenině udržet barvu i chuť.
Místo prášku poslouží i citronová šťáva, k zavařování se ale hodí kupovaná balená. Kyselost čerstvých citronů se liší podle odrůdy i zralosti, takže u nich nevíte, kolik kyseliny do nálevu skutečně přidáváte. Prášek je navíc mnohem koncentrovanější. Podle jednoho z výrobců odpovídá 20 gramů kyseliny citronové zhruba 320 mililitrům citronové šťávy, takže s práškem je potřeba pracovat opatrně a přesně.
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Cukr dává klasickému nálevu typickou sladkokyselou chuť, kterou ale nemusí mít každý rád. Některé osvědčené recepty ho proto nahrazují sladidlem a nálev jen z vody, soli a kyselé složky ho nepotřebuje vůbec.
Řepa si tak podrží svou zemitou chuť a ostrý tón octa ji nepřebije. Uplatní se třeba v boršči, k rybě nebo jako barevné doplnění obloženého talíře.
Postup, na kterém záleží Bulvy omyjte a uvařte ve slupce tak dlouho, až do nich nůž snadno zajede, ale bulvy pořád drží tvar. Po vychladnutí je oloupejte a nakrájejte na kostky, plátky nebo je nastrouhejte nahrubo. Sklenice i víčka předem vyvařte a nechte úplně vyschnout. Zbytky vody uvnitř často stojí za tím, že řepa místo do jara vydrží jen do první plísně. Sklenice neplňte až po hrdlo a zhruba centimetr nahoře nechte volný, protože horký obsah potřebuje prostor a víčko se pak lépe přisaje. Řepu zalijte horkým nálevem z vody, soli a kyseliny citronové, hrdla sklenic vytřete do sucha a víčka utáhněte. Přečtěte si také: Experti označili 1 nejhorší pánev na vaření. Visí nad sporákem ve většině českých kuchyní
Množství kyseliny i vody přebírejte z vyzkoušeného receptu. Když kyseliny od oka uberete nebo nálev víc naředíte, sklenice přijde o svou hlavní ochranu. Běžné recepty na řepu v kyselém nálevu počítají se sterilací zhruba 15 až 20 minut při 80 až 85 °C. Takové teplo ale stačí jen u dostatečně okyseleného obsahu a delší zavařování chybějící kyselinu nevyrovná.
Při zavařování řepy záleží na vyvařených a suchých sklenicích i na přesném množství kyseliny z vyzkoušeného receptu. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Toxikolog Patočka doporučuje zavařovat aspoň při 85 °C. Kdo si množstvím kyseliny jistý není, ať sklenice uloží do lednice a řepu spotřebuje co nejdřív.
Aby sklenice vydržely až do jara
Až sklenice úplně zchladnou, projděte je jednu po druhé a zkontrolujte víčka. Každé musí sedět pevně a nahoru se nesmí vyklenovat. Na zimu řepu schovejte do sklepa nebo spíže, kde nesvítí slunce, je sucho a teplota příliš nekolísá.
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Vyhoďte každou sklenici, ze které uniká obsah nebo ve které obsah bublá. Totéž platí, když se víčko vyboulilo nebo povolilo. Sklenici s vyklenutým víčkem raději neotvírejte a zlikvidujte ji zavřenou. Do koše patří i řepa, která po otevření divně páchne. Neochutnávejte ani malé množství, botulotoxin se totiž ve sklenici nemusí projevit vůbec ničím, co by člověk poznal jazykem nebo nosem. Pokud se po jídle z domácí zavařeniny objeví potíže, například rozmazané vidění nebo problémy s polykáním, vyhledejte okamžitě lékaře.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/clanky/7008-kyselina-citronova-je-opredena-mnoha-myty-vite-jak-to-s-ni-je-doopravdy/, https://cnn.iprima.cz/pri-spatnem-zavarovani-muze-vzniknout-velmi-silny-jed-experti-poradili-jak-se-vyhnout-otrave-455984, https://bezpecnostpotravin.cz/bfr-otazky-a-odpovedi-o-botulismu/, https://blogs.extension.iastate.edu/answerline/2021/08/03/the-case-for-bottled-lemon-juice-in-canning/, https://nchfp.uga.edu/how/can/canning-pickled-products/general-information-on-pickling/, https://www.svetzeny.cz/recepty/nejcastejsi-chyby-pri-zavarovani-aby-uroda-vydrzela-pozor-na-preplnovani-mnozstvi-sklenic-i-drevene-varecky-ef17e, https://www.labeta.cz/stranka/informace-k-zavarovani, https://www.toprecepty.cz/clanky/11872-zavarovani-cervene-repy-tipy-na-nalev-koreni-a-dalsi-upravy/, https://mamazgruntu.cz/kyselina-citronova/, https://www.jaktak.cz/jak-na-zavarovani-cervene-repy-recept.html, https://cervena-repa.cz/zavarena-cervena-repa/, https://www.tiscali.cz/recept-na-tuto-zavarenou-cervenou-repu-bez-octu-mam-od-sve-babicky-nemuzu-si-ji-vynachvalit-a-na-nalev-staci-jen-3-suroviny-755957