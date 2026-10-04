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Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní a pietní akce

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Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní akce, debaty nebo slavnostní odhalení pamětní desky v Senátu a na domě v pražských Dejvicích, kde žil Havel v 70. letech. Vzpomínkové akce se již od víkendu konají po celé republice.
Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní a pietní akce

Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní a pietní akce

Zdroj: Knihovna Václava Havla školám
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 04.10.2026 09:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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