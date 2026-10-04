Nedožité 90. narozeniny Václava Havla připomenou kulturní a pietní akce

Většina akcí se bude konat v pondělí 5. října, kdy by první polistopadový prezident oslavil kulaté narozeniny. V pátek 18. prosince uplyne 15 let od jeho úmrtí.
Výčet jednotlivých akcí spojených se jménem Václava Havla je k dispozici na webu Havel90, stojí za ním Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 a 1. prezidentská knihovna.
V sobotu proběhla akce Z Trutnova na Hrádeček, kterou organizovala Paměť národa a organizace Síť aktivních občanů Hradec Králové. Havel měl na Hrádečku na Trutnovsku chalupu, kterou se svou ženou Olgou koupil v polovině 60. let. Ve Zlíně si lidé připomněli výročí setkáním u Lavičky Václava Havla, vystoupili Havlovi spolupracovníci z řad zlínského disentu.
Dnes si osobnost prezidenta připomenou setkáním v Liberci nebo v Pardubicích, kde Divadlo Exil nabídne v 17:00 besedu se skladatelem a politikem Michaelem Kocábem, po které bude následovat inscenace Havlovy Audience. Ve stejný čas proběhne beseda v Novém Městě na Moravě s filosofem a signatářem Charty 77 Danielem Kroupou.
V pondělí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) s bývalou první dámou Dagmar Havlovou představí v 10:30 ve Valdštejnském paláci pamětní desku nesoucí citát z Havlova projevu při jeho první návštěvě horní komory v roce 1997, kdy tehdejší hlava státu zdůraznila roli Senátu. Praha 6 odhalí ve 12:00 pamětní desku na domě v ulici U Dejvického rybníčku, kde Havel žil v 70. letech se svou manželkou Olgou.
V 1. prezidentské knihovně v pondělí začne týden kulturních a debatních akcí, nabídne diskuse o demokracii, totalitách, informačních válkách, umělé inteligenci či médiích. V Pražské křižovatce bude odpoledne udělena Cena Vize 97 in memoriam Václavu Havlovi, který stál u založení nadace. Cena je určena myslitelům, kteří svým dílem překračují tradiční rámec vědeckého poznání.
Od 16:30 na Vítězném náměstí pak zahájí městská část Praha 6 projekt Havel90 spojený s vernisáží výstavy "Milí spoluobčané“. Ta zachycuje fotografie Oldřicha Škáchy doplněné o citáty Václava Havla. Ústav pro českou literaturu Akademie věd na Florenci od 17:00 nabídne Konferenci Václav Havel a šestatřicátníci, která připomene skupinu mladých tvůrců, kterou Havel s básníkem Jiřím Paukertem-Kuběnou založil v roce 1952. Pražský hrad pořádá od října do ledna festival Havel ALIVE!, který nabízí debaty, filmové projekce, koncerty a vzdělávací programy.
Pražští zastupitelé představí v pondělí v 09:00 tramvaj k Havlovu výročí u zastávky Planetárium Praha. Speciální tramvaj uvidí i lidé v Brně, cestující se v ní potkají s postavami z Havlových her. Divadlo Husa na provázku plánuje v Brně celodenní program, plánuje mimo jiné otevření archivu Centra experimentálního divadla, čtení Havlových esejů nebo debatu novinářů a spisovatelů.
Pardubice nabídnou veřejné čtení Havlova díla či koncert Čajkovskij pro Havla. V Plzni připomenou Havlovu osobnost a odkaz krátké úvahy a postřehy 90 lidí. Ostrava plánuje například literární čtení a improvizované divadlo s ostravskými herci Janem Fišarem a Tomášem Jirmanem v City Campusu Ostravské univerzity. Univerzita Hradec Králové organizuje společnou četbu a pietu na náměstí Václava Havla v kampusu Na Soutoku.
V Hradci Králové výročí připomene Klicperovo divadlo výročí vzpomínkovým setkáním nazvaným Květina pro Václava Havla. Osobnost bývalého prezidenta připomenou i pražská divadla. Laterna Magika Národního divadla uvede v Paláci Akropolis představení s názvem Perpetuum Havel, založeném na Havlově libretu. Divadlo Na zábradlí organizuje výstavu Venduly Chalánkové a debatu Ivana Krasteva s Kateřinou Šafaříkovou o současném stavu demokracie.
K vidění je i několik výstav spojených s osobností Havla. Ruzyňské letiště výročí připomene třemi výstavami. Galerie Art Zone u vyhlídkové terasy představí Havla na snímcích od 25 českých autorů. S 1. prezidentskou knihovnou letiště připravilo expozici Praha Václava Havla, která ukáže 18 míst v Praze spjatých s jeho životem. Třetí připravená výstava, která se zaměřuje na Havlův blízký vztah k Polsku a jeho obyvatelům, je umístěná za centrální bezpečnostní kontrolou na Terminálu 2.
Do 25. října mohou lidé na pražském Mariánském náměstí vidět světelnou instalaci výtvarníka Michala Škapy s motivem Pravda a láska. Exteriérová výstava v ulici Na Příkopě nabízí do 14. října vhled do historie rodu Havlových od poloviny 17. století. V úterý 6. října zahájí výstavu ve Fragment Gallery Česká tisková kancelář, představí Havla pohledem fotoreportérů ČTK. Expozice v Jízdárně Pražského hradu přiblíží Havla prostřednictvím předmětů, kterými se obklopoval během jeho prezidentství. Začne 7. října a potrvá do 17. ledna.