Procházka změnil domácí MMA. Ukázal, že Čech může vládnout UFC

Procházka není jen úspěšný zápasník UFC. Je to bojovník, který posunul hranici toho, co si domácí fanoušek dokázal u MMA představit. Z regionální scény se dostal přes Japonsko až na vrchol UFC a cestou si vytvořil obraz fightera, který v kleci působí jinak než většina soupeřů. Nepočítá jen údery. Tlačí tempo, riskuje a nutí protivníky dělat chyby.
Cesta z Moravy až na vrchol UFC
Procházkův příběh má sílu hlavně proto, že nezačal v dokonale nalajnovaném systému. Znojmo, Brno, domácí scéna, tvrdé kempy, pak Rizin a postupně světová pozornost. Jeho kariéra rostla přes zápasy, ve kterých často nešlo jen o výsledek, ale i o dojem. U něj fanoušek málokdy čekal opatrnou šachovou partii.
Japonská etapa mu dala víc než jen cenné výhry. Pomohla postavit jeho veřejný obraz. Procházka začal být vnímaný jako bojovník s vlastní filozofií, ne jako další silový bijec v polotěžké váze. Když později dorazil do UFC, nepřicházel jako anonymní Evropan. Přicházel jako šampion Rizinu a muž, kolem kterého už se držela aura nebezpečí.
Vrchol přišel v titulové bitvě s Gloverem Teixeirou. Procházka v ní ukázal všechno, co ho definuje: odvahu, chaos, chyby, tvrdost i schopnost najít cestu ven ve chvíli, kdy už zápas bolí. Právě díky této výhře se stal prvním českým šampionem UFC. To není jen osobní zápis. To je milník pro celé české MMA.
Styl, který fanoušky baví a trenéry děsí
Procházkův styl je jeho největší zbraň i největší riziko. Ruce často drží nízko, pohyb střídá v nečekaném rytmu a útoky posílá z úhlů, které soupeř nedokáže přečíst. Vypadá to divoce, ale není to náhoda. Je to způsob boje postavený na tlaku, intuici a ochotě vstoupit do přestřelky.
Procházka umí soupeře rozbít, ale občas jim zároveň nechá prostor trefit zpátky. Proto jeho zápasy nepůsobí sterilně. Fanoušek se u nich rozhodně nenudí. Každá výměna může být začátek konce, ať už pro protivníka, nebo pro něj samotného.
I proto jeho význam přesahuje výsledky. Pro českou a slovenskou scénu zůstává měřítkem odvahy, profesionality a víry, že bojovník z našeho prostředí může patřit do absolutní světové špičky. Ne každý musí jeho cestu kopírovat. Ale po Procházkovi už nikdo nemůže tvrdit, že podobný cíl je pro Čecha nereálný.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Kristýna Vondráčková