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Zimní česnek zasazený na špatné místo nevyroste ani o centimetr. Tři podmínky stanoviště, které 17 % zahrádkářů ignoruje

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Česnek není marnivá zelenina, aby se mu však dařilo, potřebuje vhodné stanoviště. Bohaté sklizně se dočkáte, budete-li ho držet daleko od stínu.
Ozimý česnek - výsadba

Ozimý česnek - výsadba

Zdroj: Uživatel Media Mike Hazard / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 05.10.2026 06:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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