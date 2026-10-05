Zimní česnek zasazený na špatné místo nevyroste ani o centimetr. Tři podmínky stanoviště, které 17 % zahrádkářů ignoruje

S postupujícím podzimem se blíží doba sázení zimního česneku. Ta s sebou v porovnání s jarní výsadbou nese jednu výhodu – stroužky stihnou do zimy zakořenit a na jaře tak budou mít náskok.
Ozimý česnek také bývá ostřejší a aromatičtější. Při jeho pěstování se vyplatí dbát na několik základních pravidel. Než se na jeho výsadbu vrhnete, především si pořádně rozmyslete, kde pro něj u vás v zahradě bude nejlepší stanoviště. Ozimý česnek nesázejte příliš brzy
S výsadbou zimních druhů česneku se není třeba unáhlovat, čas pro to máte zhruba od poloviny října klidně až do prosince, dokud půda nezmrzne. Teplota půdy by se hlavně měla dlouhodobě pohybovat pod 9 °C, jinak by stroužky
mohly začít ještě na podzim klíčit a přes zimu tak zmrznout. S předčasnou výsadbou také stoupá riziko napadení fuzáriovou hnilobou. Čím dříve ozimý česnek sázíte, tím hlouběji do půdy ho umístěte a dbejte na to, aby se jeho spodní část skutečně dotýkala zeminy a nezůstal pod ní prázdný prostor. Ve stínu se mu líbit nebude
Stěžejním je pro úspěšné
pěstování česneku správně vybrané stanoviště. Vyhněte se místům, kde se drží dlouhodobě voda, těžkým jílovitým půdám a také stínu. Nadměrná vlhkost by měla za následek onemocnění plísní, na stinném místě by zase česnek vyrostl jen velmi málo nebo vůbec ne. Pokud v zahradě nedisponujete stanovištěm s dobře propustnou půdou a dostatkem slunce, mohly by být vhodným řešením vyvýšené záhony.
Pozor dávejte také na to, po jakých plodinách budete ozimý česnek sázet. Rozhodně se vyhněte záhonům, na kterých jste ho pěstovali v posledních třech až čtyřech letech,
abyste se vyhnuli problémům se škůdci a nemocemi. Nevhodná jsou i místa, kde rostly příbuzné plodiny jako pórek nebo cibule. Česneku se s největší pravděpodobností nebude dařit ani po luštěninách, kořenové a listové zelenině nebo tam, kde rostla bazalka. Zdroj fotografie: Uživatel graibeard / Creative Commons / CC BY-SA Česneku najděte slunné stanoviště s propustnou půdou Nejlepší předplodiny pro ozimý česnek
Stejně jako u jiných druhů zeleniny je důležité dbát na střídání plodin na záhonech a sázení v blízkosti plodin, které na sebe mají pozitivní účinky. Ozimý česnek můžete vysadit tam,
kde jste letos sklidili okurky, rajčata, košťálovou zeleninu nebo brambory. Předplodinou ale může být i zelené hnojení. Vhodným sousedem mu potom bude mrkev, špenát, brambory nebo plodová zelenina. Dařit se česneku bude na společném záhonu s jahodami, které navíc ochrání díky svým antibakteriálním účinkům.
VIDEO Pěstování česneku z podzimní výsadby
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři