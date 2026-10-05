Listí z ořešáku do kompostu nepatří, říkají zahrádkáři. Jenže zkušení zahradníci vědí, jak z něj udělat poklad pro záhony

Kdo vlastní vzrostlý ořešák vlašský, zná ten rituál: říjnový koberec tuhého, pomalu hnědnoucího listí, které sousedé radí odvézt, spálit nebo aspoň odhodit co nejdál od záhonů. Za tou radou stojí skutečný viník, juglon, fenolická látka přirozeně obsažená v listech, kůře, oplodí i dřevě ořešáku. Jenže mezi čerstvě spadaným listem a vyzrálým kompostem leží propastný rozdíl. A právě v něm se skrývá příležitost, kterou české zahrady rok co rok propásnou.
Proč má ořechové listí tak špatnou pověst mezi zahrádkáři
Juglon funguje jako přírodní herbicid. Ořešák ho vylučuje, aby omezil konkurenci v dosahu svých kořenů, a citlivé rostliny jako rajčata, papriky, brambory nebo rododendrony na něj reagují vadnutím, žloutnutím a úhynem. Tuto vlastnost popisuje
Oregon State University Extension i North Carolina Extension, přičemž obě instituce potvrzují, že juglon produkuje i ořešák vlašský (Juglans regia), byť v menší míře než jeho americký příbuzný, ořešák černý.
K tomu se přidává pomalejší rozklad. Ořechové listy obsahují vyšší podíl fenolických sloučenin a jejich poměr uhlíku k dusíku brzdí mikrobiální aktivitu, podobně jako u dubového listí, kde NC State uvádí poměr C:N kolem 60:1. Výsledek? Celé, neupravené listy leží na hromadě měsíce, aniž by se výrazně proměnily. A právě z téhle zkušenosti (čerstvé listí škodí, celé se rozkládá zoufale pomalu) vyrostla plošná zahrádkářská poučka: ořechové listí do kompostu nepatří.
Nadrcení a dusík: dva kroky, které z odpadu udělají surovinu
Celý problém spočívá ve stavu materiálu. Čerstvé, neporušené listy uvolňují juglon a odolávají rozkladu. Nadrcené listy promíchané s dusíkatou složkou se chovají zásadně jinak.
Praktický postup vypadá takto:
Nadrtit – sekačkou s košem, vysavačem s funkcí drcení nebo zahradním drtičem. Menší částice mnohonásobně zvětší plochu pro mikroorganismy a urychlí celý proces. Vrstvit – střídat 15–20 cm nadrcených listů s dusíkatým materiálem: posekanou trávou, kuchyňskými rostlinnými zbytky, chlévským hnojem. Mezi vrstvy přihodit tenkou vrstvu staršího kompostu nebo zahradní zeminy. Udržovat vlhkost – ideální konzistence připomíná vyždímanou houbu. Příliš suché listy stagnují, přemokřené zapáchají. Obracet – zhruba každé dva týdny, aby se do hromady dostal kyslík a mikrobiální práce nezpomalovala.
Washington State University uvádí, že samotné listy ořešáku se v aktivním kompostu rozpadnou za 2–4 týdny a juglon se kompletně odbourá do dvou měsíců. To ovšem neznamená, že hromada je za dva měsíce hotová; celkové vyzrání kompostu trvá obvykle 2–4 měsíce podle objemu, teploty a péče.
Kdo chce mít jistotu, může hotový materiál otestovat: vysadit do něj sazenici rajčete a sledovat, zda prosperuje. Rajče patří k rostlinám nejcitlivějším na juglon, pokud roste bez problémů, kompost je bezpečný.
Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Ořešákové listy nevyhazujte, na zahradě poslouží jako skvělé hnojivo Listovka z ořešáku: levný zahradní kondicionér za rok a půl
Vedle klasického kompostu existuje ještě jednodušší cesta, listovka. Stačí nadrcené listí nahromadit do drátěného koše nebo ohrazeného prostoru, udržovat vlhké a nechat zrát. Za 1–2 roky vznikne tmavý, drobivý materiál, který výborně drží vláhu, zlepšuje strukturu půdy a omezuje plevele. Iowa State University ho doporučuje k záhonům, pod keře i kolem stromů.
Studie publikovaná v časopise Foods v roce 2023 testovala kompost z listí Juglans regia na salátu a zjistila, že správně zpracovaný materiál nemusel snižovat výnos; nejlepší výsledky přinesly směsi ořechového listí s trávou a kompostovacím činidlem. Některé alelopatické stopy sice přetrvávaly i po dvou letech, ale ve směsném kompostu se jejich vliv výrazně oslabil. Pro zahrádkáře z toho plyne jasný závěr: ořechovou listovku vést raději ve směsi a počkat, až skutečně dozraje.
Důležitý detail pro podzimní sběr: podle OSU obsahují listy ořešáku na podzim méně juglonu než na jaře. Říjnový a listopadový opad je tedy pro kompostování příznivější vstupní surovina.
Kam s listím, když ho nesmíte pálit: český legislativní rámec
Od 1. března 2025 platí v Česku novela zákona, která zakazuje spalování bioodpadu.
Metodické sdělení Ministerstva životního prostředí výslovně uvádí, že listí ani tráva nespadají do kategorie přípustného „účelného spalování“. Kdo dosud řešil ořechové listy ohněm na zahradě, přišel o legální variantu.
Zbývají tři možnosti: odvoz do sběrného dvora, obecní svoz bioodpadu, nebo vlastní zpracování. A právě tady získává domácí kompostování a drcení praktický rozměr daleko za hranicemi zahrádkářského koníčku. U domu s větším ořešákem jde každoročně o stovky litrů organické hmoty, kterou lze po úpravě vrátit zpět do půdy místo nákupu pytlovaného substrátu.
Potřebnou techniku dnes seženete snadno. Vysavače s funkcí drcení nabízejí běžné české e-shopy, zahradní drtiče najdete v hobby marketech. Kdo nechce investovat, může si drtič půjčit.
Které rostliny chránit a jak poznat zdravé listí pro kompost
I u vyzrálého kompostu platí zásada obezřetnosti kolem nejcitlivějších druhů. Rajčata, lilky, papriky, azalky a rododendrony reagují na juglon výrazněji než většina zahradních plodin. Hotovou listovku nebo kompost z ořešáku proto raději směřujte k ovocným stromům, okrasným trávám, jahodníkům nebo k mulčování cestiček.
Před kompostováním se vyplatí zkontrolovat zdravotní stav listí. Rovnoměrně žloutnoucí až hnědnoucí listy jsou v pořádku. Pozor na černé léze v místě připojení lístků k vřetenu a drobné tmavé skvrny, ty signalizují antraknózu. Silně napadené listy raději do studené listovky nezařazujte; v aktivním horkém kompostu mají větší šanci na bezpečný rozklad.
Co se týče skořápek a zelených obalů ořechů: zelené oplodí obsahuje juglon ve vysoké koncentraci a patří výhradně do plně zkompostované hromady, nikdy přímo na záhon. U skořápek je evidence slabší, ale preventivní přístup doporučuje totéž, nechat je projít kompletním kompostovacím cyklem.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková