Zlatý vodopád květů od prosince do března. Nenápadný keř roste i tam, kde ostatní rostliny dávno vzdaly boj s chladem

Představte si únorové ráno, námrazu na trávníku a zahradu bez jediné barvy. Právě v takové chvíli se na obloukovitých zelených prutech jasmínu nahokvětého (
Jasminum nudiflorum) otevírají desítky žlutých květů. Žádný list, žádná vůně, jen čistá, intenzivní barva na holém dřevě. Právě proto si tento opadavý keř zaslouží pozornost: nabízí něco, co v českých zahradách umí jen hrstka dřevin. Proč „vodopád“ nevznikne sám od sebe
Samotný keř dorůstá 1,5 až 2,5 metru a bez opory vytváří spíš rozložitý kopec s dlouhými převislými výhony. Působivý, ale dramatický obraz kaskády žlutých květů vyžaduje trochu režie. Klíč spočívá ve způsobu vedení.
Dvě osvědčené varianty:
Převis přes zídku nebo terasu. Pruty se nechají volně padat dolů, přičemž gravitace z nich udělá přirozenou záclonu. Missouri Botanical Garden doporučuje právě kamennou zeď nebo terénní zlom, a pro české zahrady se zídkami a svahy je to ideální řešení. Vějíř na drátech u zdi. Dráty se natáhnou asi 5 cm od fasády, po 30–45 cm nad sebou, spodní řada zhruba 30 cm nad zemí. Rostlinu vysadíte 30–45 cm od stěny, hlavní výhony rozložíte do vějíře a průběžně přivazujete měkkým provázkem. Jasmín nahokvětý se totiž sám nepne, chová se jako vyvazovaný stěnový keř, nikoliv jako břečťan nebo přísavník.
Bez opory a bez terénního převýšení keř rozhodně pokvete, ale efekt bude tlumenější. Kdo chce skutečný „vodopád“, musí mu dát hranu, přes kterou spadne.
Mráz, který keř přežije, a mráz, který spálí květ
Tady se skrývá detail, který hobby texty často přehlížejí. Samotné dřevo jasmínu nahokvětého patří k odolným:
Royal Horticultural Society mu uděluje stupeň H5, americké zdroje ho řadí do zóny USDA 6a a český dodavatel Havlis uvádí dokonce zónu 5. Keř tedy v naprosté většině českých zahrad přečká i tvrdší zimu.
Jenže otevřené květy reagují na chlad jinak než stonky. Vědecká studie zabývající se ledovými bariérami u časně kvetoucích rostlin ukázala, že květy jasmínu nahokvětého se při pokusech poškodily zhruba mezi −7 a −11 °C. Dřevo a pupeny přitom zůstaly netknuté. Praktický důsledek? Keř přežije, ale zrovna probíhající kvetení může při holomrazu utrpět. Proto dává smysl chráněná poloha: jižní nebo jihozápadní stěna domu, svah nad mrazovým trychtýřem, odvodněná půda. Plné zimní slunce pomáhá dvojnásobně: zahřívá pupeny a urychluje otevírání dalších květů po odeznění mrazu.
Řez, půda a tři háčky, které stojí za zmínku
Péče o zimní jasmín patří k těm jednodušším. Toleruje široké rozpětí půd, trpí minimem chorob a nepotřebuje hnojení na úrovni růží. Přesto existují tři body, které rozhodují o tom, zda příští zimu pokvete bohatě, nebo skromně.
Řez ihned po odkvětu. Kvete na loňském dřevě, takže odkvetlé výhony zkracujte na silný postranní výhon nejpozději v dubnu. Kdo řeže v létě nebo na podzim, odstraňuje právě ta místa, kde by se tvořily květní pupeny. Při zmlazovacím řezu lze jít až na 60 cm, ale návrat do plného květu potrvá dva až tři roky. Zamokření je nepřítel. Odvodněná půda je podmínka, ne doporučení. Na těžkém jílu v kotlině, kde stojí voda, keř strádá. Stín tlumí kvetení. V hlubokém stínu přežije, ale květů bude výrazně méně. Polostín zvládne, plné slunce miluje.
Další vlastnost, se kterou je dobré počítat: výhony zakořeňují všude tam, kde se dotknou země. Roční přírůstek může dosáhnout kolem jednoho metru. Bez pravidelného řezu a kontroly keř snadno pohltí nízké trvalky v okolí.
Kde ho v Česku koupíte a za kolik
Jasmín nahokvětý rozhodně nepatří mezi sběratelské rarity. V české nabídce figuruje u několika prodejců a cenové rozpětí je překvapivě široké:
Prodejce Velikost Cena Žižka 2,5l kontejner 148 Kč Smaragd 2l kontejner 199 Kč FLOS od malých kontejnerů (20+ ks skladem) od 239 Kč Žižka 5l kontejner 340 Kč Havlis vyvazovaný 4l, 60–80 cm 520 Kč
Za cenu jednoho většího květináče s chryzantémou tak získáte keř, který bude zahradu oživovat dalších dvacet a více let.
Čím se liší od jasmínu, který znáte z parapetu
Slovo „jasmín“ v Česku většinou vyvolá představu bílých, omamně vonících květů. Jenže pokojový jasmín z obchodů bývá zpravidla
Jasminum polyanthum, stálezelený, choulostivý druh, který venku nepřezimuje. Zahradní letní jasmín ( Jasminum officinale) je sice odolnější, ale kvete bíle v létě a pne se jako liána. Zimní jasmín nahokvětý stojí v tomto rodu stranou: je opadavý, žlutý, venku spolehlivý, a zcela bez vůně. Kdo hledá parfémovou stopu, musí sáhnout po vilínu ( Hamamelis), zimní zimokeři ( Lonicera fragrantissima) nebo kalině Bodnantově ( Viburnum × bodnantense ‚Dawn‘). Jasmín nahokvětý ale vyhrává tam, kde jde o barvu a kaskádovitý tvar, a právě to z něj dělá v zimní zahradě unikát.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková