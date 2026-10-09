Soběhrdy čeká referendum o apartmánech i větrných elektrárnách. Obec se bojí o pitnou vodu

Soběhrdy čeká referendum o apartmánech i větrných elektrárnách. Obec se bojí o pitnou voduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Článek byl publikován 09.10.2026 07:45
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