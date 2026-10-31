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S ekologickou likvidací si opilý muž hlavu nelámal. Prozradilo ho to z krádeže

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Nepozornost a netečnost k čistotě města přivedly pardubické strážníky na stopu nepoctivého zákazníka. Známý recidivista nejprve před hlídkou odhodil prázdnou lahev od laciného vína.…
alkohol

alkohol

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 31.10.2026 14:57

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