Sloní ucho: Překrásná pokojovka, která při přemokření začne plakat

Její obrovské listy připomínají exotické štíty, výrazné žilkování evokuje propracovanou kresbu a celá rostlina vůbec působí tak, jako by si do obýváku odskočila přímo z tropického pralesa.
Přestože vypadá jako náročná kráska pro zkušené pěstitele, nemusíte mít doma skleník ani vlastního zahradníka, abyste jí dopřáli ty nejvhodnější podmínky. Důležité je pochopit, co skutečně potřebuje, a nesnažit se jí pomáhat způsobem, který jí ve výsledku spíše uškodí.
Sloní ucho si však zaslouží pozornost ještě z jednoho důvodu. Pod tímto názvem se totiž skrývá několik příbuzných rostlin a ne každá má úplně stejné nároky. Na to je dobré dát si kapku pozor. Jakmile je totiž zaměníte, zkáza bude rychle dokonána. Když si ale osvojíte několik základních pravidel, můžete se těšit z nádherných listů, které se stanou nepřehlédnutelnou dominantou interiéru.
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Pozor na záměnu
Když se řekne sloní ucho, většina milovníků pokojovek si představí rostlinu s mohutnými listy, které připomínají srdce, šíp nebo právě sloní ušní boltec. Nejčastěji se tímto názvem označují rostliny rodu Alocasia, česky alokázie. Podobně se ale říká taky příbuzným rostlinám rodu Colocasia, což může být třeba pro začátečníka matoucí. Vyplatí se proto vědět, co přesně že si to vlastně domů nesete.
Alokázie pocházejí z tropických a subtropických oblastí Asie a východní Austrálie. V přírodě se setkávají s teplem, vlhkostí a prostředím, ve kterém mají dostatek vody, ale jejich kořeny zároveň potřebují přístup ke vzduchu.
Právě tuto kombinaci se snažíme napodobit i při domácím pěstování. Jednotlivé druhy a kultivary se přitom mohou výrazně lišit velikostí, tvarem listů i jejich zbarvením. Některé mají sytě zelené listy s kontrastním světlým žilkováním, jiné svítí stříbřitým povrchem, sametovou strukturou nebo tmavými, téměř černozelenými odstíny.
Rozdílu mezi alokázií a kolokázií si můžete všimnout i na způsobu, jakým jejich listy rostou. U mnoha alokázií míří listy vzhůru a jejich špičky působí hrdě vztyčeným dojmem. Kolokázie mívají listy častěji spíše svěšené a jejich řapíky se připojují k čepeli blíže jejímu středu. Jde však jen o orientační vodítko, nikoli o pravidlo, které by platilo bez výjimky. Zkušení zřejmě vědět budou, ale pěstitelé benjamínci by se raději vždy měli alespoň zhruba poradit.
I pro domácí pěstování se základní označení rostliny na štítku vyplatí maličko znát. Pomůže vám totiž při výběru vhodného stanoviště i při řešení případných potíží. A pokud se vám líbí více druhů, můžete si postupně soukromou tropickou sbírku vytvořit, ani to není problém. Jen počítejte s tím, že každá alokázie může mít trochu jiný charakter a některé kultivary potřebují více zkušeností než jiné.
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Listy coby prim
Největší ozdobou sloního ucha jsou bezpochyby listy. Mohou mít podobu protáhlých šípů, srdčitých čepelí nebo téměř dokonale tvarovaných štítů. U některých druhů jsou lesklé a působí, jako by je někdo právě vyleštil, u jiných zase mají sametový povrch, na němž se světlo rozlévá úplně jinak.
Již zmíněné výrazné žilkování navíc vytváří kresbu, která vynikne i bez květů. Listy jsou tedy jednoznačně tím hvězdným důvodem, proč alokázie tak dobře zapadají do moderních interiérů.
Krásně vyniknou vedle jednoduchého nábytku, přírodního dřeva, světlých stěn i materiálů, jako je kámen nebo len. Zatímco drobnější pokojovky můžete postavit na polici nebo parapet, větší sloní ucho si zaslouží prostor, ve kterém jeho silueta nezanikne. Pokud se mu daří, dokáže se rozhodně stát dominantou místnosti, aniž by potřebovalo květináč s výrazným vzorem nebo další dekorace. Sloní ucho si vystačí.
Zajímavé je, že jednotlivé listy nemusí na rostlině zůstávat navždy. Alokázie průběžně vytváří nové a ty starší mohou postupně odumírat. Není proto neobvyklé, když se objeví nový list právě ve chvíli, kdy jeden z nejstarších začíná žloutnout. Jestliže rostlina jinak vypadá zdravě a nový list se normálně rozvíjí, nemusí to znamenat žádný problém, neděste se.
Zpozornět byste měli ve chvíli, kdy žloutne více listů najednou, rostlina ztrácí pevnost nebo se její stav rychle zhoršuje. V takovém případě už je vhodné zkontrolovat zálivku, kořeny, světlo i teplotu. Jeden starší list totiž může být přirozenou součástí růstu, zatímco hromadné žloutnutí často upozorňuje na nevhodné podmínky.
Kam sloní ucho postavit, aby se mu dařilo?
Správné stanoviště je jedním z nejdůležitějších předpokladů úspěchu. Alokázie potřebuje dostatek světla, ale přímé ostré slunce jí může poškodit listy. Nejlépe se jí obvykle daří na světlém místě s rozptýleným světlem, například poblíž okna, kam nedopadají dlouhé hodiny prudké polední paprsky. V praxi to znamená, že nemusíte horko těžko hledat temný kout jen proto, že rostlina pochází z tropů. Pod korunami stromů sice bývá chráněná před přímým sluncem, to ano, zároveň tam ale získává dostatek rozptýleného světla.
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V bytě je proto vhodnější světlé místo než tmavá chodba nebo kout daleko od oken. Při nedostatku světla naopak může rostlina růst pomaleji, vytvářet menší listy a svůj kompaktní vzhled rychle ztrácí.
Při výběru místa myslete taky na průvan a náhlé změny teplot. Sloní ucho nemá rádo studený vzduch od otevřeného okna ani dlouhodobé vystavení chladným podmínkám. Opatrní buďte rovněž v zimě, kdy se může květináč na chladném parapetu výrazně ochlazovat. Aby toho nebylo málo, tak pokud listy přesahují přes topení, může jim naopak zase vadit suchý a teplý vzduch.
Ideální je najít rostlině místo, kde bude mít dostatek světla, stabilní teplotu a přiměřenou vzdušnou vlhkost. Jakmile si na něj zvykne, pak už není nutné rostlinu neustále přenášet z jednoho kouta do druhého. Časté změny prostředí jí spíše jen přidělají zbytečný stres.
Vlhká půda ano, přemokřené kořeny ne
U sloního ucha se často chybuje právě při zalévání. Protože jde o tropickou rostlinu, představa, že potřebuje neustále mokrou půdu, nás svádí přímo abnormálně. Jenže mezi substrátem, který si udržuje příjemnou vlhkost, a květináčem plným přebytečné vody je velký rozdíl. Zatímco nedostatek vody může vést k vadnutí a zasychání listů, dlouhodobé přemokření bývá pro kořeny ještě nebezpečnější.
Nejjednodušší je tak kontrolovat vlhkost substrátu prstem. Pokud je jeho horní vrstva na dotek suchá, ale níže ještě cítíte mírnou vlhkost, může být na zálivku vhodná chvíle. Konkrétní interval se bude měnit podle velikosti rostliny, teploty, ročního období, použitého substrátu i materiálu květináče.
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V létě může rostlina spotřebovat pochopitelně vody podstatně více než v zimě, kdy její růst často zpomaluje. Při samotném zalévání pak už jen prolijte substrát rovnoměrně a nechte přebytečnou vodu odtéct odtokovými otvory. Pokud používáte obalový květináč, zkontrolujte, zda se na jeho dně nehromadí voda. Pamatujte, že vlhký substrát ano, zmáčené kořeny ne.
Vlhkost, vlhkost, vlhkost
Ano, alokázie skutečně, jak již víme, pochází z prostředí, kde bývá vzduch vlhčí než v mnoha vytápěných bytech. Suchý vzduch, zejména během zimy, jí proto nemusí vyhovovat. Může se projevit hnědnutím špiček a okrajů listů, zhoršeným vzhledem nebo větší náchylností k některým škůdcům, například sviluškám. Ale? Nemusíte kvůli jedné pokojovce přestavovat domácnost na skleník.
Pomoci může zvlhčovač vzduchu, kterým udržíte stabilnější prostředí, nebo umístění více rostlin do jedné části místnosti. Vlhkost můžete sledovat taky jednoduchým pokojovým vlhkoměrem, takže to, jestli je vzduch příliš suchý, nebudete muset naslepo odhadovat.
Často se doporučuje i rosení listů. To může povrch na chvíli zvlhčit, ale dlouhodobě tím vzdušnou vlhkost v místnosti příliš nezvýšíte. Pokud navíc listy zůstávají dlouho mokré a místnost málo větrá, není to ideální řešení. Mnohem účinnější je upravit vlhkost prostředí jako celku a zároveň rostlině zajistit přiměřené proudění vzduchu.
Substrát a květináč
Kořeny sloního ucha potřebují prostředí, které dokáže zadržet určité množství vláhy, ale zároveň umožňuje odtok přebytečné vody a přístup vzduchu. Těžká, slehlá a poctivě udusaná zemina, která zůstává dlouho mokrá, pro něj není vhodná ani trošku. Stejně tak není ideální substrát, který po zalití okamžitě vyschne a rostlině neposkytne dostatečnou zásobu vláhy.
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Dobrou volbou je kvalitní substrát pro pokojové rostliny upravený tak, aby byl vzdušnější. Použít můžete například směs s kokosovým vláknem, kůrou a perlitem, případně pemzou. Důležité ani tak není dodržet jediný univerzální recept, jako spíš vytvořit strukturu, která udrží vlhkost a současně nebude zůstávat dlouhodobě rozbahněná. Výsledná směs by měla být kyprá a po zalití by z ní měla přebytečná voda snadno odtékat.
Stejně důležitý je samozřejmě i květináč. Musí mít odtokové otvory a jeho velikost by měla odpovídat kořenovému systému rostliny. Příliš velká nádoba obsahuje zbytečně mnoho substrátu, který může po zalití zůstávat mokrý dlouhou dobu a to zvyšuje riziko zahnívání kořenů. Při přesazování proto obvykle stačí zvolit květináč jen o něco větší, než je původní. O květináči menším snad asi ani není potřeba mluvit, představíme li si, jak stísněně se tam kořenový bal bude cítit.
Kdy hnojit?
Velké listy vyžadují energii a živiny, takže během aktivního růstu pravidelné přihnojování ocení. V období jara a léta můžete v pohodě použít tekuté hnojivo určené pro zelené pokojové rostliny.
Řiďte se doporučením výrobce a raději se vyhněte příliš vysokým dávkám. Více hnojiva totiž neznamená automaticky více listů, jak si často mnozí myslíme. Naopak může dojít k poškození kořenů nebo k hromadění solí v substrátu.
S příchodem podzimu a zimy hnojení omezte nebo dočasně úplně vynechejte. Pokud však alokázie i během zimy aktivně roste, například ve velmi světlé a teplé místnosti, můžete přihnojování jejímu skutečnému tempu růstu intuitivně přizpůsobit.
Gutace neboli pláč
Všimli jste si někdy, že se na špičkách listů sloního ucha objevují drobné kapky vody? Tehdy nejde o známku nemoci ani o důkaz, že rostlinu zaléváte špatně. Tento jev se nazývá gutace a rostlina při něm vylučuje vodu v kapalné podobě přes drobné otvory na okrajích nebo špičkách listů. Gutace se často objevuje tehdy, když je substrát vlhký, kořeny přijímají vodu a podmínky pro její odpařování z listů nejsou příliš příznivé. Typicky si kapek můžete všimnout ráno. Voda se tak na listech objeví i bez rosení a může působit dojmem, že rostlina roní slzy.
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Pokud se to děje občas a rostlina jinak vypadá zdravě, důvod k obavám není. Gutace sama o sobě neznamená, že je potřeba omezit zálivku. Jestliže se však kapky objevují velmi často a substrát zůstává dlouhodobě mokrý, vyplatí se zkontrolovat, zda rostlinu nepřeléváte a zda má květináč dostatečný odtok.
Pozor na děti a domácí mazlíčky
Sloní ucho sice patří mezi krásné, ale potenciálně nebezpečné pokojovky. Obsahují totiž krystaly šťavelanu vápenatého, které při rozkousání rostlinné tkáně mohou způsobit bolestivé podráždění úst, jazyka a hrdla. Objevit se může taky nadměrné slinění, otok, nevolnost nebo potíže s polykáním. Nejhorší je, že riziko se týká nejen listů, ale i dalších částí rostliny. Pokud tak máte doma malé děti nebo zvířata, která si ráda sem tam uždibnou kousek té bytové zeleně, umístěte květináč mimo jejich dosah.
Při přesazování, dělení nebo odstraňování poškozených listů je určitě rozumné používat rukavice a po práci si umýt ruce. Pokud se totiž rostlinná šťáva dostane do očí nebo na citlivou pokožku, místo důkladně opláchněte.
Při požití rostliny dítětem nebo domácím mazlíčkem jde stud stranou a vy určitě kontaktujte zdravotníka, toxikologické informační středisko nebo veterináře. To vše pochopitelně podle situace. Při výrazném otoku či při potížích s dýcháním je samozřejmě nutná okamžitá odborná pomoc.
Máte nějaký tip, jak se o sloní ucho starat tak, aby se mu dařilo co nejlépe? Podělte se o něj v komentářích.
Použité zdroje:
• bauhaus.cz/alokazie-79228680
• be.green/cs/blog/pruvodce-peci-alocasia-amazonica
• gardemo.cz/alocasia-sloni-ucho-exoticka-kraska-s-velkolepymi-listy/
• hortology.co.uk/collections/alocasia-kris-plant-elephant-ear-house-plants