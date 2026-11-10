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Veronika Žilková měla obavy! Fotka se starostou mohla ohrozit jeho předvolební kampaň

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Herečka Veronika Žilková si nenechala ujít křest kalendářů Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. V jednom z nich totiž měla fotografii, kterou nafotila se starostou města Náchod Janem Birkem a lékařem domažlické nemocnice Kamilem Zábranským. Jak s úsměvem tvrdí, snímek by se dal nazvat „se starostou v posteli“.
Muž roku 2026, Anděl mezi zdravotníky 2026

Muž roku 2026, Anděl mezi zdravotníky 2026

Zdroj: herminapress
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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