Veronika Žilková měla obavy! Fotka se starostou mohla ohrozit jeho předvolební kampaň

Veronika Žilková se starostou města Náchod Janem Birkem a lékařem domažlické nemocnice Kamilem Zábranským nafotili fotografii do kalendáře Anděl mezi zdravotníky. Muž roku 2026 Jakub Bolek je z Náchoda, kde je starostou jan Birke a kde se každoročně koná finále soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. Štěpánka Duchková, Regina Řandová a Muži roku Jakub Bolek a David Ryba. Saskia Burešová, Hanka Křížková, Heidi Janků, Michaela Dolinová Muži roku Jindřich Svoboda, David Ryba, Jakub Bolek a Jan Sumarta Světlana Nálepková Prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný Pavel Töpfer, Michaela Dolinová a Jitka Sedláčková Křest kalendářů moderovala Lenka Špillarová Křest kalendáře Anděl mezi zdravotníky Křest kalendáře Muž roku Spisovatelka Dagmar Čechová, kterou televizní diváci znají také pod přezdívkou Dáša ze známé reality show Zrádci. Andělé Jarmila Korčáková, Jana Procházková, Marek Žižka, Ivana Peterková Fawad Nadri, Pavel Töpfer, Arnošt Baluška Saskia Burešová, Josef Vágner Producent Miroslav Dvořák a operní pěvkyně Tereza Mátlová Andělé Jana Procházková a Ivana Peterková Hlídací babička Renata Drössler a Petra Dobrovská, majitelka a jednatelka Knihy Dobrovský Dáša Dagmar Čechová a Jitka Kocurová Muž roku 2024 Jakub Mádl, Saskia Burešová a Hanka Křížková Anife Vyskočilová Tereza Mátlová, Felix Slováček Režisérka Eva Toulová Jitka Kocurová, Štěpánka Duchková, Regina Řandová Fotograf Jiří Herman ml., Renata Drössler s vnučkou, Hanka Křížková O vlasy a líčení se starali Vítek Romanec a Pity. Na fotce s Jarmilou Korčákovou a Ivanou Peterkovou.
Herečka Veronika Žilková si nenechala ujít křest kalendářů Muž roku a Anděl mezi zdravotníky. V jednom z nich totiž měla fotografii, kterou nafotila se starostou města Náchod Janem Birkem a lékařem domažlické nemocnice Kamilem Zábranským. Jak s úsměvem tvrdí, snímek by se dal nazvat „se starostou v posteli“.
„Hodně jsem se bála, abych Janu Birkemu nezkazila předvolební kampaň tím, že bude s herečkou sdílet jedno lože. I když ta herečka byla převlečená za zdravotní sestru. Ale vzhledem k tomu, že je opět starostou, je vidět, že jsem mu kampaň touto skandální fotografií, kterou právě zveřejňujeme, neohrozila,“ smála se Veronika Žilková a dodala, že pikantní scéna vznikala pod dohledem doktora Kamila Zábranského, který nakonec skončil v soutěži na druhém místě.
Pak herečka zabrousila na vážnější téma: „S panem starostou se znám z Náchoda, kde jsem byla opakovaně v porotě soutěže, a také proto, že oba už máme své děti anděly. Kalendář Anděl mezi zdravotníky je zaměřený na dobré zdravotníky a já doufám, že i naše děti jsou dobří andělé a tam shora nás hlídají. My, kterým se tohle stalo, spolu držíme trochu při sobě. Je dobré, když člověk ví, že není sám.“
Křest kalendářů Anděl mezi zdravotníky a Muž roku s fotografiemi Jiřího Hermana ml. se konal v prodejně Knihy Dobrovský na pražské Masaryčce. Veronika Žilková má ke knihám velmi blízko. „Jsem matka básníka a spisovatele Cyrila Navrátila, který vydal už dvě sbírky básní a překlad hry Lopeho de Vegy Ženy a sluhové. Knihy pořizuji i jako dárek. Líbí se mi, že když moje vnučka Mia Prachařová přijede ke mně, přinese si knihu, kterou jsem jí dala v létě k narozeninám, a přestože je listopad, pořád ji ještě čte. Je hezké, že má v batůžku pyžamo, kartáček na zuby a moji knihu.“
Veronika Žilková ihned po křtu odjela do Brna, kde s Michaelou Dolinovou, Braňo Polákem a Ladislavem Ondřejem hraje v představení Čarodějky v kuchyni. „Je to taková náhoda. V den focení kalendáře jsme hru hráli na soustředění Anděl mezi zdravotníky a v den křtu kalendáře hrajeme stejné představení v Brně.“
Prezident soutěží Muž roku a Anděl mezi zdravotníky David Novotný pozval při příležitosti křtu kalendářů osobnosti, které se staly jejich tvářemi. Nechyběli ani vítězové obou soutěží Anděl mezi zdravotníky Jarmila Korčáková a Muž roku Jakub Bolek. Pozvání přijali také Saskia Burešová, Veronika Žilková, Heidi Janků, Petra Dobrovská, Josef Vágner, Michaela Dolinová, Hanka Křížková, Jitka Kocurová, Jitka Sedláčková, Tereza Mátlová, Jakub Mádl, Renata Drössler, Jana Fabiánová a další známé osobnosti. Slavnostní křest moderovala Lenka Špillarová.
David Novotný neskrýval spokojenost. „Jsem rád, že jsme se mohli všichni znovu sejít a společně uzavřít úspěšné ročníky. Zdravotníci na ně mají krásné vzpomínky a Muži roku už vyrážejí reprezentovat Českou republiku v zahraničí. Zároveň připravuji další ročníky obou soutěží. Zájemci se mohou hlásit na jejich webových stránkách. Těšíme se na ně!“ Zdroj: Aplausin.cz