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Kotelna velká jako kumbál stačí. Nejmenší peletový kotel na světě visí na zdi a vytopí celý dům bez jediného kubíku plynu

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Italský Magikal HEVO visí na zdi jako plynový kotel, měří 58 × 91 centimetrů a dokáže vytápět dům o objemu až 490 m³ výhradně dřevními peletami.
Kotelna velká jako kumbál stačí. Nejmenší peletový kotel na světě visí na zdi a vytopí celý dům bez jediného kubíku plynu

Kotelna velká jako kumbál stačí. Nejmenší peletový kotel na světě visí na zdi a vytopí celý dům bez jediného kubíku plynu

Zdroj: Freepik
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 10.11.2026 09:32

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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