Kotelna velká jako kumbál stačí. Nejmenší peletový kotel na světě visí na zdi a vytopí celý dům bez jediného kubíku plynu

Peletové vytápění si většina lidí spojuje s kotelnou, kde na podlaze stojí dvousetkilový kolos s velkou násypkou a kolem něj se vrší pytle. Italská firma Magikal S.r.l. přišla s modelem HEVO, který tuto představu převrací. Kotel se šířkou 580 milimetrů, výškou 910 milimetrů a hloubkou 463 milimetrů se šroubuje na nosnou stěnu stejně jako plynový spotřebič, který má v rodinném domě nahradit. Výrobce ho prezentuje jako první a jediný nástěnný kotel na pelety. Podle nás ale tkví jeho hlavní kouzlo jinde: oddělil topidlo od skladu paliva. Pelety tak mohou ležet v garáži, na půdě nebo venku, zatímco v kotelně zbude místa asi jako v komoře na smetáky.
Nástěnný peletový kotel HEVO: rozměry, které se vejdou mezi kuchyňské skříňky
Podle oficiálních údajů výrobce Magikal váží tělo kotle 105 kg. Klasický podlahový kotel na pelety přitom podle výrobce přesahuje 200 kg a vyžaduje samostatnou technickou místnost. HEVO má integrovanou hydrauliku, takže čerpadlo, expanzní nádoba i další prvky, které jinak visí po stěnách kotelny, se schovávají pod plechový plášť.
Návod k obsluze vyjmenovává, kolik volného prostoru musí kolem kotle zůstat:
alespoň 3 cm mezi pláštěm a boky okolního nábytku, místo nad kotlem i pod ním pro vodovodní a komínové přípojky, pod kotlem žádný nábytek ani spotřebiče, hořlavé materiály nejméně 500 mm od spodní, horké části.
Jde o nároky podobné plynovému kotli. Výjimkou je nosnost zdi. Návod počítá s tím, že stěna unese 160 kg, tedy kotel naplněný vodou a peletami. Sádrokartonová příčka proto nepřichází v úvahu a montáž na podstavec nebo na podlahu výrobce výslovně zakazuje.
Výkon pro běžný rodinný dům, ne pro chatičku
Malé rozměry by mohly svádět k dojmu, že jde o hračku pro byt. Výkonové parametry ukazují opak. Řada má tři varianty:
Model Nominální výkon Vytápěný objem podle výrobce HEVO 14 14,5 kW až 320 m³ HEVO 18 16,6 kW až 400 m³ HEVO 21 18,2 kW až 490 m³
Nejmenší varianta podle výrobce zvládne obytnou plochu do 130 m², tedy typickou novostavbu nebo zateplený dům z osmdesátých let. Účinnost HEVO 14 dosahuje 94 %. Výkon se umí stáhnout až ke 4,4 kW, jak uvádí technický list. V přechodném období na jaře a na podzim to ocení každý, kdo zná zbytečné cvakání kotle, který se pořád zapíná a vypíná.
Kotel se napojí na stávající topnou soustavu s radiátory, podlahovým topením nebo ventilátorovými konvektory. Teplou vodu průtokově nepřipravuje, k tomu je potřeba zásobník. Spalovací vzduch nasává zvenčí, díky hermetickému spalování si tedy rozumí i s těsnými moderními domy. Automatiku a podavač pohání elektřina, při plném výkonu kotel odebírá 65 W a v pohotovostním režimu jen 6 W.
Životnost kotle výrobce v číslech neuvádí. Zdůrazňuje však protikondenzační směšovací ventil nastavený na 55 °C na zpátečce a instalaci kvalifikovanou firmou. Kdo by na těchto dvou věcech šetřil, riskuje zkrácení života spotřebiče.
Kam s peletami, když kotelna připomíná komoru
Tady leží jádro celé konstrukce. Uvnitř kotle sedí jen malý rezervní zásobník s kapacitou kolem 25 kg. Při spotřebě 0,9 až 3,2 kg za hodinu vydrží zhruba 7 až 25 hodin. Bez dalšího zdroje paliva by tedy majitel pelety přisypával každý den.
Hlavní zásoba proto leží mimo kotel, v externím zásobníku nebo silu s kapacitou od 65 kg až po 2 tuny. Pneumatický systém zabudovaný v kotli dopraví pelety na vzdálenost až 5 metrů. S přídavným motorem zvládne 20 metrů. Silo tak může stát ve vedlejší místnosti, v garáži, ve skladu, nebo dokonce venku.
Český prodejce nabízí dva menší zásobníky:
65 kg s rozměry 480 × 860 × 440 mm, vystačí na několik dní, 130 kg s rozměry 1 000 × 920 × 560 mm.
Kdo chce plnit jednou za sezonu, musí počítat s místem. Podle standardu ENplus mají pelety sypnou hmotnost 600 až 750 kg na m³. Dvě tuny tak zaberou 2,7 až 3,3 m³ samotného paliva a k tomu konstrukce sila. Celoroční spotřeba zatepleného domu se pohybuje kolem tří a půl tuny, tedy přibližně 4,6 až 5,8 m³.
Prostor tedy HEVO neušetří, jen ho přesune. Podle nás je právě v tom jeho největší síla. Kotelna u kuchyně nebo v chodbě zůstane malá a čistá, zatímco prach z pelet a jejich skladování se odstěhují tam, kde nikomu nepřekážejí.
Kolik stojí rok topení peletami a jak vychází proti plynu
Za výchozí bod jsme vzali dům se spotřebou 15 MWh tepla ročně. Pelety ENplus A1 mají výhřevnost alespoň 4,6 kWh/kg. Při účinnosti 94 % tedy kotel na 15 MWh spálí asi 3,47 tuny.
Ceny pelet ENplus A1 se podle průzkumu portálu ČeskéStavby z 12. října u patnácti prodejců pohybovaly mezi 11 870 a 13 000 Kč za tunu bez dopravy. Ceník ESEL platný od 27. září uvádí 12 200 Kč za tunu včetně DPH. Roční účet za palivo pak vychází takto:
při 11 870 Kč/t zhruba 41 200 Kč, při 12 200 Kč/t zhruba 42 300 Kč, při 13 000 Kč/t zhruba 45 100 Kč.
Orientační kalkulačka dodavatele TKProfi s cenami k 7. listopadu počítá pro stejných 15 000 kWh včetně ohřevu vody s 50 600 Kč za pelety, 44 100 Kč za kondenzační plynový kotel a 23 500 Kč za tepelné čerpadlo. Pelety tak provozně vycházejí podobně jako plyn, podle konkrétního dodavatele mírně dráž, nebo levněji. Skutečný účet ovlivní hlavně zateplení, teplota topné vody a způsob, jakým domácnost topí.
Starší veřejný ceník českého prodejce uváděl HEVO 14 za 120 311 Kč s DPH pro ústřední topení a 127 429 Kč ve verzi s přípravou na ohřev vody. Nejsilnější HEVO 21 stál 134 134 až 136 950 Kč. Pro srovnání: kondenzační plynový kotel vyjde podle montážní firmy K-PLYN na 35 až 65 tisíc Kč plus montáž a odkouření. Tepelné čerpadlo vzduch-voda stojí podle Komerční banky obvykle 120 až 250 tisíc Kč.
Kotel splňuje 5. emisní třídu i požadavky ekodesignu, což z něj činí kandidáta na podporu výměny zdroje tepla za biomasu. Nová etapa programu Nová zelená úsporám běží od 25. června. Zranitelné domácnosti čerpají přímé dotace v rámci NZÚ Light, ostatní hlavně bezúročné úvěry. Podmínky popisuje tisková zpráva
SFŽP. Komu se nástěnný kotel na pelety vyplatí nejvíc
V Česku HEVO prodává společnost Dimfeja holding pod značkou „Kotel za kotel“ s kontaktní adresou v Teplicích. Zajistí montáž i servis a pomůže s žádostí o dotaci. Kotel vyžaduje kouřovod o průměru 80 mm. Stav komína musí technik posoudit pro každý dům zvlášť. Údržbu usnadňuje samočisticí hořák ROTOX360 a popel podle prodejce odchází do externího popelníku, který se vysypává několikrát za sezonu.
Podle nás dává HEVO největší smysl v domě, kde dnes visí plynový kotel na chodbě nebo v koupelně a kde majitel chce zachovat automatický provoz bez přikládání. Zároveň v domě chybí podlahová plocha pro klasickou peletovou kotelnu. Garáž, kůlna nebo kout na půdě pak pojmou silo, zatímco samotné topidlo zabere v domě stejný kus stěny jako dosavadní plynový kotel. U starého nezatepleného domu s vysokou tepelnou ztrátou rozhodne výpočet. Plocha domu sama o sobě nestačí.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková