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Ve všech 11 konzervách tuňáka byla látka, kterou EU zakazuje. Jednu z těch značek mají i české obchody

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Tuňák z plechovky patří k nejpohodlnějším zásobám ve spíži. Má smysl ho […]
Ve všech 11 konzervách tuňáka byla látka, kterou EU zakazuje. Jednu z těch značek mají i české obchody

Ve všech 11 konzervách tuňáka byla látka, kterou EU zakazuje. Jednu z těch značek mají i české obchody

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Spotřebitelov.cz

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