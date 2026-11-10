Ve všech 11 konzervách tuňáka byla látka, kterou EU zakazuje. Jednu z těch značek mají i české obchody

Tuňák z plechovky patří k nejpohodlnějším zásobám ve spíži. Má smysl ho po novém švédském testu dál kupovat? Výsledek se týká i českých zákazníků.
Co našli Švédové v plechovkách
Švédská nezávislá testovací firma Testfakta porovnala 11 běžných konzerv tuňáka v oleji a výsledky zveřejnila v říjnu 2026. Bisfenol A, zkráceně BPA, obsahovaly všechny. Obchody tím nic neporušují: rybí konzervy mají v evropském zákazu odklad a žádná z plechovek nepřekročila hranici, která pro ně zatím platí.
Nejpravděpodobnějším původcem je obal: plechovky mají uvnitř ochranný lak z epoxidových pryskyřic a z něj může do ryby přejít malé množství látky. Přesný původ BPA test nezjišťoval. Testfakta zkoumala tuňáky v plechovkách už asi před deseti lety. Za tu dobu se výsledky podle firmy trochu zlepšily, bisfenol z plechovek ale nezmizel.
Nejméně zatížená plechovka měla 6 % a nejvíc zatížená 46 % z hodnoty, kterou předpisy dosud dovolovaly propustit z obalu do jídla. O tom, kolik BPA je pro tělo ještě v pořádku, tato čísla nevypovídají.
Testovaná italská značka je i v českých obchodech
Testované výrobky jsou převážně značky švédských řetězců a výrobců, které v českých obchodech běžně nenajdete. Jedna z italských značek z testu se ale prodává i u nás. V testu dopadla dobře a BPA obsahovala stejně jako všechny ostatní. Český online obchod nabízí jejího tuňáka v olivovém oleji se stejným názvem i druhem oleje, jako měl testovaný výrobek. Jestli jde o úplně stejnou plechovku, tedy stejný druh tuňáka, gramáž a šarži, ale jisté není. Jména konzerv i celé pořadí najdete ve zdrojích pod článkem.
Většinu testovaných konzerv v českých obchodech běžně nekoupíte, jedna italská značka se tu ale prodává. Ilustrační foto. Zdroj: CHUTTERSNAP / Unsplash.
Švédský nález není ojedinělý. Švýcarský spotřebitelský časopis Saldo v červnu 2024 zveřejnil test, v němž kromě plechovek posuzoval i tuňáka ve skle.
Test Co se zkoumalo Výsledek u BPA Jiná látka Testfakta, říjen 2026 11 konzerv tuňáka v oleji ve všech 11 příbuzný bisfenol F v 9 konzervách Saldo, zveřejněno v červnu 2024 10 plechovek a 2 tuňáci ve skle ve všech 10 plechovkách, ve skle ne glycidol ve skle i v 8 z 10 plechovek Jak vážné je riziko
Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) přehodnotil BPA v dubnu 2023 a tolerovatelný denní příjem snížil zhruba 20 000krát, ze 4 mikrogramů na 0,2 nanogramu na každý kilogram tělesné hmotnosti. Podle jeho odhadu přesahují novou hranici lidé s průměrnou i vysokou spotřebou ve všech věkových skupinách. Odhad ale vychází z dat z roku 2015, a je proto podle úřadu spíš opatrný.
Proč se dál smějí prodávat
Nařízení Komise (EU) 2024/3190 zakazuje BPA v materiálech pro styk s potravinami včetně laků a nátěrů. Platí od 20. ledna 2025 a v Česku přímo. Výrobci ale dostali čas na přechod:
první uvedení většiny jednorázových obalů s BPA na trh bylo možné jen do 20. července 2026, prázdné plechovky na rybí výrobky, ovoce a zeleninu lze poprvé uvést na trh až do 20. ledna 2028, takové plechovky se smějí naplnit a uzavřít ještě 12 měsíců poté, u ryb tedy do 20. ledna 2029, hotové konzervy se pak smějí prodávat až do vyprodání.
Ryby, ovoce a zelenina mají delší lhůtu kvůli sezónní výrobě, při které kolísá poptávka po obalech. Náhradní laky je navíc potřeba ověřit a běžných 18 měsíců by nestačilo. Až do konce přechodných lhůt musejí plechovky splnit dřívější pravidla, podle kterých smí do kilogramu potraviny uniknout nejvýš 0,05 mg BPA.
Při hodnocení rizika z tohoto limitu vycházela v květnu 2024, ještě před přijetím zákazu, odbornice české Národní referenční laboratoře pro výrobky určené pro styk s potravinami. „Pravděpodobnost negativních účinků na zdraví spotřebitele je nízká, byť není zcela vyloučena,“ uvedla pro deník Echo24 Jitka Sosnovcová. Nařízení EU z prosince 2024 ale uvádí, že novou hranici denního příjmu mohou překročit i úniky několikanásobně nižší než tento limit.
Kupovat, nebo nekupovat?
Tuňáka z plechovky není nutné hned vyřadit. Z opatrnosti ho střídejte s jinými zdroji bílkovin, třeba s vejci, luštěninami nebo drůbeží, a plechovky kupujte spíš průběžně než do velké zásoby. Těhotné ženy a rodiče malých dětí se při obavách mohou poradit s lékařem.
Na obalu se vyplatí hledat i údaj o způsobu lovu. Testfakta hodnotila také udržitelnost rybolovu a zelenou v rybím průvodci WWF dostala jen 1 z 11 konzerv, u několika ji kvůli chybějícím údajům o lovu nešlo posoudit.
Zdroje: https://hurbra.se/tonfisk-pa-burk-test-2026-bpa/, https://via.tt.se/pressmeddelande/4599049/testfakta-testar-tonfisk-bpa-i-alla-burkar-och-stora-skillnader-i-kvalitet?lang=sv, https://www.tv4.se/artikel/oRBKteBCdPuOg8APj7fe9/test-baesta-och-saemsta-tonfisken-korad, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32024R3190, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32026R0250, https://www.efsa.europa.eu/en/news/bisphenol-food-health-risk, https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/cs/news/zakaz-eu-tykajici-se-pouzivani-bisfenolu-obchodovani-s-nim-od-20-ledna-2025, https://www.echo24.cz/a/HzU8q/zpravy-domov-nemci-se-obavaji-skodliviny-konzervy-pravidelne-sledujeme-kvalitu-produktu-tvrdi-lidl-penny, https://www.rohlik.cz/725653-rio-mare-tunak-v-olivovem-oleji, https://food-safety.com/articles/9555-testing-finds-high-bpa-glycidol-levels-in-canned-tuna-but-low-mercury-content, https://www.dissapore.com/notizie/un-test-mette-sotto-accusa-il-tonno-in-scatola-e-pieno-di-bisfenolo-a-ma-qualche-marchio-si-salva, https://www.greenme.it/?p=1153223, https://www.arecenze.cz/clanky/svedsky-test-11-tunaku-v-konzerve-bpa-mely-vsechny-rio-mare-koupite-i-v-cesku-zakaz-prijde-az-2028/