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AC Milán si neumí představit blízkou budoucnost bez Rabiota. Řešit se má nový kontrakt

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Jednatřicetiletý záložník Adrien Rabiot vykazuje další skvělou sezonu v barvách AC Milán a vše nasvědčuje tomu, že by na současné adrese mohl pokračovat i nadále. Platný kontrakt má do léta roku 2028, ale Rossoneri jej vnímají jako klíčovou součást týmu, proto mu chtějí nabídnout prodloužení spolupráce.
AC Milán si neumí představit blízkou budoucnost bez Rabiota. Řešit se má nový kontrakt

AC Milán si neumí představit blízkou budoucnost bez Rabiota. Řešit se má nový kontrakt

Zdroj: Profimedia
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:18

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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