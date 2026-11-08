Tužkové baterie: Mýtus o skladování v lednici je ničí! A nabitou poznáte, když ji hodíte na zem

Tužkové baterie: Mýtus o skladování v lednici je ničí! A nabitou poznáte, když ji hodíte na zemPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
nabitá tužková baterieZdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 08.11.2026 13:56
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