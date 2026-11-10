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Sedmdesátiletá žena zmizela ze zahrady v Kamenici nad Lipou. Pátrali po ní vrtulníkem i potápěči, 20 let bez výsledku

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V listopadu 2006 zmizela v Kamenici nad Lipou ze své zahrady sedmdesátiletá Marie Šmídová. Nepomohly vrtulníky ani potápěči. Případ zůstává nevyřešený.
Kamenice nad Lipou

Kamenice nad Lipou

Zdroj: FOTO:Czech Wikipedia user Packa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:13

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Tento článek byl publikován ze zdrojů kroniQa

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