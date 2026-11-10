Sedmdesátiletá žena zmizela ze zahrady v Kamenici nad Lipou. Pátrali po ní vrtulníkem i potápěči, 20 let bez výsledku

Sedmdesátiletá žena zmizela ze zahrady v Kamenici nad Lipou. Pátrali po ní vrtulníkem i potápěči, 20 let bez výsledkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Kamenice nad LipouZdroj: FOTO:Czech Wikipedia user Packa, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Článek byl publikován 10.11.2026 10:13
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