Křehkost seniorů není jen věc těla. Má vliv na politiku a vyhovuje „šmejdům“

KOMENTÁŘ. V České republice nyní žije asi dva a čtvrt milionu lidí ve věku 65 let a více. Mnozí podávají i po osmdesátce výborné fyzické a intelektuální výkony, jsou úspěšní ve vědě nebo v politice. S pokračujícím věkem ale roste to, čemu říkáme křehkost neboli vyšší zranitelnost. Má vliv i na to, že jsou senioři vhodnou obětí populistům, falešným bankéřům či takzvaným šmejdům – nepoctivým obchodníkům.
Seniorská křehkost není patologie, ale syndrom zásadního úbytku rezerv, které dřív organismus mohl využívat. Tělo pak hůře zvládá běžnou zátěž i náhlé změny, jako jsou nemoc, pád nebo stres.
Lékaři nejčastěji mluví o křehkosti somatické: úbytku svalové síly, snížení hustoty kostí, nechtěném úbytku hmotnosti nebo občasné ztrátě rovnováhy.
Jenže my, lidé, nejsme jen tělesné bytosti, jsme také emoční a sociální. Na křehkost se proto můžeme dívat jako na pokles odolnosti ve třech oblastech: fyzické, duševní (kognitivní a emoční) a sociální.
Za známky sociální křehkosti považuji tyto jevy:
- rostoucí závislost na pomoci druhých, praktickou (doprava, jednání s úřady) i zdravotní (nutnost péče),
- digitální vyloučení, tedy potíže s technologiemi a menší přístup k informacím a službám,
ztrátu sociální identity („už nikam nepatřím“, „už se mě nikdo neptá“),
- postupnou izolaci, kdy se kontakty omezí jen na rodinu nebo jednu osobu,
- osamělost jako intenzivní subjektivní pocit, i když člověk formálně kontakt má,
- ústup z dřívějších rolí, tedy konec práce, dobrovolnictví nebo péče o druhé a ztrátu pocitu užitečnosti,
- omezenou participaci, kdy se člověk straní komunitních aktivit z obavy, že „nebude stačit“ nebo „bude na obtíž“.
Co a jak jsem zjišťoval
V únoru 2026 jsem pro vlastní výzkumné účely uskutečnil anonymní dotazování seniorů pomocí dotazníku, který lidé vyplňovali on-line na internetové platformě.
Výsledky vycházejí z odpovědí 803 seniorů ve věku 65 a více let. Data jsou převážená podle pohlaví a věkových skupin, aby platila pro celou internetovou část seniorské populace.
Malou sílu v rukou má 32 %, špatně slyší 27 % a převážně fyzicky unaveno je běžně 26 %. Závratě nebo ztrátu rovnováhy mívá 23 % a 11 % v posledních třech měsících nečekaně upadlo.
Jsem si vědom, že závěry nelze zcela vztáhnout na celou seniorskou populaci: průzkum přirozeně nezahrnuje zhruba 40 % seniorů, kteří internet neužívají, u nich bychom však nejspíš zjistili o něco horší výsledky, například vlivem předchozí práce nebo menším důrazem na zdravý životní styl.
Kromě příznaků jsem sledoval demografické ukazatele a hlavně jedenáct možných vlivů na křehkost, jako jsou nemoci, počet léků nebo zásadní životní traumata, což vše může výrazně prohlubovat výslednou křehkost.
Například polovina lidí ve věku 65 a více let uvedlo srdeční onemocnění, infarkt nebo trvale vysoký tlak, 22 % seniorů užívá denně pět nebo více předepsaných léků. Téměř třetina byla v posledním roce vystavena vážnému onemocnění blízké osoby a pětina má obavy spojené s koncem života.
Příznaky křehkosti
Z tělesných příznaků uvedlo nejčastěji potíže se zrakem na blízko 47 % seniorů. Malou sílu v rukou má 32 %, špatně slyší 27 % a převážně fyzicky unaveno je běžně 26 %. Závratě nebo ztrátu rovnováhy mívá 23 % a 11 % v posledních třech měsících nečekaně upadlo.
Potíže zvednout nebo přenést běžné věci, například židli či těžký nákup, má 19 % (15 % spíše často, 4 % stále). Ujít delší vzdálenost, například 500 metrů, dělá potíže 30 % (mírné problémy 23 %, téměř nebo vůbec nezvládne 7 %).
Šmejdi, ať už prodávají zázračné přípravky, nebo „výhodné“ investice, plně spoléhají na závislost seniorů na pomoci druhých, na jejich nízkou digitální kompetenci, na pocit, že nikam nepatří...
U duševní křehkosti se lidé hodnotili sami ve srovnání s dobou před pěti lety. Pomalejší myšlení u sebe pozoruje 68 % lidí (61 % někdy, 7 % často) a nejistotu při rozhodování 59 % (53 % někdy, 6 % často).
Snadno se rozpláče nebo je podrážděných 46 % (41 % někdy, 5 % často). Špatnou náladu nebo depresi v posledním měsíci prožívalo 37 % (32 % částečně, 5 % většinou) a úzkost nebo nervozitu 38 % (35 % částečně, 3 % většinou).
Nejméně viditelný je sociální rozměr. Méně domácích, zájmových, pracovních nebo dobrovolnických aktivit než před pěti lety má 56 % (38 % o něco méně, 18 % o dost méně). Pocit „už nikam nepatřím“ nebo „už se mě nikdo na nic neptá“ zná 45 % (36 % jen občas, 9 % často).
Osamělých je 35 % (32 % občas, 3 % často nebo stále). Když potřebují pomoc, radu nebo účast, má pro to jen jednoho člověka 25 % a nikoho 7 %.
Mnoho seniorů má souběh několika příznaků. U tělesné křehkosti nemá žádný příznak 18 %, jeden 28 % a dva 20 %. Celá zbývající třetina má alespoň tři příznaky. Přes dvě procenta, tedy 19 osob, má dokonce všech osm: špatně vidí a slyší, mají malou sílu, chodí s obtížemi, někdy upadnou a stále se cítí unavení.
Co z toho plyne
Tato zjištění uvádím proto, abych ilustroval jev, který je všem vlastně dobře známý: křehkost seniora je velmi výhodná pro pachatele násilí a trestné činnosti.
Šmejdi, ať už prodávají zázračné přípravky, nebo „výhodné“ investice, plně spoléhají na závislost seniorů na pomoci druhých, na jejich nízkou digitální kompetenci, na pocit, že nikam nepatří, na jejich sociální izolovanost a na osamělost jako intenzivní subjektivní pocit.
Podobně pak senioři snáze podléhají lákadlům populistů a slibům, že jim něco vrátí či že se o ně postarají. Lituji duševně a sociálně křehké seniory a opovrhuji těmi, kteří jejich křehkosti zneužívají.
Autor (*1948) je sociolog a sociální gerontolog. Řadu let řídil vlastní výzkumnou a vzdělávací agenturu Tima Liberec. V ČR stál u začátků metody Leader (dnes na 98 % území) a neziskové služby pro nechodící seniory, tzv. cykloterapie (dnes např. v MSSS Most). V posledních letech, sám senior, se zabývá problematikou aktivního stárnutí a stáří.