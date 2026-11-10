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Křehkost seniorů není jen věc těla. Má vliv na politiku a vyhovuje „šmejdům“

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. V České republice nyní žije asi dva a čtvrt milionu lidí ve věku 65 let a více. Mnozí podávají i po osmdesátce výborné fyzické a intelektuální výkony, jsou úspěšní ve vědě nebo v politice. S pokračujícím věkem ale roste to, čemu říkáme křehkost neboli vyšší zranitelnost. Má vliv i na to, že jsou senioři
profimedia-0160671338

profimedia-0160671338

Zdroj: Ilustrační foto: důchodci v parku. Foto: Profimedia
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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