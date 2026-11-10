Livia Klausová dala Klausovi ultimátum: Jinak si vezmu doktora Jaroše!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Livia KlausováZdroj: herminapress
Článek byl publikován 10.11.2026 08:32
Aleš Háma (53) a Ondřej Sokol (55) se připravují na další ročník Českého slavíka, ale tentokrát jim do...
Stačilo málo a historie jedné z nejsledovanějších televizních show mohla vypadat úplně jinak! Tereza...
Oldřich Kaiser (71) se objevil na demonstraci spolku Svatopluk proti současnému fungování České televize a...
Velkolepá oslava dvaceti let StarDance přinesla pořádné překvapení. Na parketu se předvedlo všech šest...
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
- Pozemek za miliony a dům na hypotéku. David Gránský ukázal vilu u Prahy, kde bydlí pár metrů od maminky
- Platil jí 100 tisíc měsíčně a chystal rozvod. Syn Karla Svobody po letech popsal, jak vypadalo manželství s Vendulou
- „Zničí mě a vezme mi děti,“ tvrdí Lela. Karlosův právník reagoval na vážná obvinění
- Bohdalová nepřijala smrt milované sestry. Jaruška je podle ní stále ve Švédsku