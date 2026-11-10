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Livia Klausová dala Klausovi ultimátum: Jinak si vezmu doktora Jaroše!

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Bývalá první dáma Livia Klausová slaví 83. narozeniny. Její vztah s Václavem Klausem začal dávno před svatbou a dokonce dřív, než si oba uvědomili. Když pak na žádost o ruku čekala šest let, vzala věci do vlastních rukou.
Livia Klausová

Livia Klausová

Zdroj: herminapress
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 10.11.2026 08:32

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