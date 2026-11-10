Důchodci, kteří jezdí do termálů za hranice, mají nárok na slevu i 290 Kč za každý vstup. Rozhoduje 1 podmínka

Představte si manžele z jižní Moravy, kteří si udělají výlet do termálů kousek za hranicí. U pokladny zaplatí dva plné lístky, protože doklady nechali v autě. Až u bazénu se od sousedů na lehátku dozvědí, že mohli platit znatelně méně. Stačilo mít u sebe jednu věc, na kterou se při balení plavek a ručníků snadno zapomene.
Pro slevu stačí věk a průkaz
Jde o termály Therme Laa v městečku Laa an der Thaya. Jsou ve vinařské oblasti Weinviertel v Dolním Rakousku, těsně za českou hranicí u Hevlína. Slevu tu nabízí sám provozovatel jako svou obchodní nabídku a žádný zákon ji nepředepisuje.
Seniorská vstupenka Best Ager je určená hostům od 60 let a platí každý den v týdnu. Jediná podmínka je předložit u pokladny platný průkaz s fotografií, ze kterého je poznat věk. Důchod pobírat nemusíte, takže slevu dostane i šedesátník, který ještě chodí do práce.
Pro seniorskou slevu v Laa stačí u pokladny předložit průkaz s fotografií, ze kterého je poznat věk. Ilustrační foto.
V jiných rakouských termálech platí jiná pravidla. St. Martins Therme v Burgenlandu má podle ceníku platného v listopadu 2026 tarif Best Agers za 35 € už od 55. narozenin, ovšem jen od pondělí do pátku. Dospělí tam bez slevy platí 41 €.
Kolik ušetříte v korunách
Podle ceníku platného od 7. září 2026 stojí v Laa běžná celodenní vstupenka pro dospělého na pokladně 42 €, senior od 60 let zaplatí se seniorskou vstupenkou 30 €. Rozdíl 12 € na jeden vstup dělá podle kurzu ČNB z 9. listopadu 2026 přibližně 290 Kč. Kdo jezdí do vody třeba jednou za měsíc, pozná to v rozpočtu, a když jedou manželé spolu, ušetří každý z nich.
Ceny jsou v eurech, takže částka v korunách se mění s kurzem. Při platbě kartou záleží i na kurzu vaší banky. Online vstupenky mají cenu proměnlivou podle termínu nákupu, a úspora proti nim proto může vyjít jinak.
Na pár hodin se seniorský lístek nevyplatí
Ceník u seniorské vstupenky žádný časový limit neuvádí, na rozdíl od lístku na tři hodiny. Vedle tříhodinového lístku prodávají termály i večerní lístek se vstupem od 16:00. Oba stojí skoro stejně jako seniorský tarif, takže kdo se chce jen odpoledne vykoupat, se slevou nic nezíská.
Vstupenka Pro koho a kdy Cena od 7. 9. 2026 Celodenní dospělí, celý den 42 € Best Ager od 60 let, každý den 30 € Do 3 hodin krátká návštěva 29,80 € Večerní vstup od 16:00 29,80 €
Seniorský tarif se vyplatí tomu, kdo chce ve vodě strávit většinu dne. Podle údajů pro rok 2026 je otevřeno denně 9–22 hodin a z vody se odchází ve 21:40. Lidé se srdečními potížemi nebo vysokým tlakem by se před dlouhým koupáním v teplé vodě měli poradit s lékařem.
V úterý dostanou senioři něco navíc
Úterý je v Laa takzvaný Best-Ager den a senioři k lístku dostanou poukázku na 5 € do termální restaurace. Bonus neplatí o prázdninách, o svátcích ani ve dnech pracovního volna mezi svátkem a víkendem.
Saunový svět se platí zvlášť a příplatek ke vstupence je podle ceníku od 7. září 2026 12,50 €. Rodinnou saunu, do které se chodí v plavkách, máte v ceně vstupu. Areál je bezbariérový včetně toalet a zaplatit se dá i kartou.
Do Laa autem i autobusem
Autem se jede přes bývalý hraniční přechod Hevlín, za kterým jsou termály hned po ruce. Bez auta se dá jet autobusem IDS JMK: linka 104 jezdí z Brna přes Pohořelice, Hrušovany nad Jevišovkou a Hevlín až do Laa an der Thaya.
Ceny se mohou změnit, proto si před cestou ověřte aktuální ceník na webu termálů. Online vstupenka zaručuje vstup i při plné kapacitě a nejlevnější bývá při nákupu aspoň 2 týdny předem, její cenu ale porovnejte se seniorským tarifem na pokladně. K plavkám si přibalte i průkaz s fotografií a předem si zjistěte, jaký doklad pokladna přijme.
Zdroje: https://www.1000thingsmagazine.com/info/therme-laa/, https://tourispo.de/therme/therme-laa_preise-und-oeffnungszeiten.html, https://www.urlaubsguru.at/freizeitaktivitaeten/therme-laa/, https://www.lower-austria.info/excursions/therme-laa-hotel-silent-spa-en, https://www.cnb.cz/cs/financni-trhy/devizovy-trh/kurzy-devizoveho-trhu/kurzy-devizoveho-trhu/denni_kurz.txt?date=10.11.2026, https://forbes.cz/kdyz-se-misto-ropy-najde-horka-voda-pribeh-popularniho-wellness-centra-v-rakousku-kde-vladne-cestina/, https://www.turistika.cz/mista/laa-an-der-thaya-termalni-lazne-a-aquapark-therme-laa/detail, https://transitapp.com/en/region/jihomoravsk%C3%BD-kraj/ids-jmk/bus-104, https://www.stmartins.at/en/preise-therme?kinder, https://www.therme-laa.at/therme/