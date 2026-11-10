Obchvat Šumperka na hlavní trase do Jeseníků? Zřejmě až za deset let

Obchvat Šumperka na hlavní trase do Jeseníků? Zřejmě až za deset letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Obchvat Šumperka na hlavní trase do Jeseníků? Zřejmě až za deset letZdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Článek byl publikován 10.11.2026 10:35
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