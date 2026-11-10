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Obchvat Šumperka na hlavní trase do Jeseníků? Zřejmě až za deset let

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Nejdříve v roce 2035 se řidiči projedou po novém obchvatu Šumperka na hlavní trase do Jeseníků. Deset kilometrů dlouhá silnice odvede tranzitní dopravu ze Šumperka, kudy denně projíždějí tisíce vozů. Před Šumperkem naváže na obchvat Bludova.
Obchvat Šumperka na hlavní trase do Jeseníků? Zřejmě až za deset let

Obchvat Šumperka na hlavní trase do Jeseníků? Zřejmě až za deset let

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:35

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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