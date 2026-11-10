Chmelař vyjel z trestné lavice a potrestal Edmonton. První gól v oslabení ale Rangers nezachránilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chmelař vyjel z trestné lavice a potrestal Edmonton. První gól v oslabení ale Rangers nezachránil
Článek byl publikován 10.11.2026 10:11
Turínský Turnaj mistrů letos neukáže jen souboj zavedených hvězd. Do osmičlenného pole se dostali také...
Connor McDavid bodoval i v devatenáctém utkání od začátku sezony a zařadil se do mimořádně úzké historické...
Connor Hellebuyck se měl v úterý poprvé objevit ve Winnipegu jako soupeř. Jenže New Jersey Devils rozhodli,...
Noc na úterý 10. listopadu nabídla v NHL tři zápasy. Edmonton přehrál Rangers 3:1, přičemž Connor McDavid...
Web se věnuje sportu v celé jeho šíři a nabízí obsah napříč různými disciplínami – od nejznámějších týmových sportů až po méně sledované oblasti. Čtenáři zde najdou přehledy, zajímavosti, profily, statistiky i témata, která ukazují sport z širší perspektivy než jen skrze aktuální výsledky. Obsah...Všechny články tohoto autora →
- TOP 10 nejhodnotnějších českých fotbalistů současnosti. Vládnou legionáři ze zahraničí
- Fotbalový expert kritizuje šéfa Sparty Rosického. Nepochopitelné, kádr je postaven špatně
- Anthony Davis nastřílel 44 bodů. Washingtonu nestačil ani jeho téměř dokonalý večer
- AC Milán si neumí představit blízkou budoucnost bez Rabiota. Řešit se má nový kontrakt