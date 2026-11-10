Ministerstvo dopravy hlásí změnu u dálničních známek. Od ledna 2027 končí to, co řidiče roky štvalo

Pátek večer, kufr je sbalený a před vámi je dlouhá cesta k rodičům. Na jednu jízdu po dálnici se nabízí nejlevnější známka na jeden den. Má ale vlastnost, kterou řidič snadno přehlédne, dokud mu známka nepropadne uprostřed cesty.
Známka končí o půlnoci, i když jedete dál
Do konce roku 2026 platí jednodenní elektronická známka jen pro jeden zvolený kalendářní den. Platnost vždy skončí ve 23:59:59 a na čase nákupu nezáleží. Když ji kupujete na tentýž den, začne platit až ve chvíli, kdy se platba zapíše do evidence vozidel. Při večerním nákupu tedy zaplatíte celou cenu za krátký zbytek dne.
Jízda přes půlnoc dnes znamená dvě jednodenní známky, každou za plnou cenu. Druhou možností je desetidenní známka, kterou dřív doporučovalo samo Ministerstvo dopravy a která u aut se standardním palivem stojí letos jen o 70 Kč víc, tedy 300 místo 230 Kč. Upozornění na konec platnosti si navíc u jednodenní známky nastavit nejde, u delších známek ano.
Proč ministerstvo trvalo na půlnoci
Systém eDálnice ověřuje známku podle registrační značky a počítá platnost na celé dny. Ministerstvo dopravy proto hodinovou platnost dřív odmítalo jako technicky obtížnou. Pravidlo do půlnoci tak platí od března 2024, kdy jednodenní známka v Česku vznikla.
Změnu, kterou teď ministerstvo oznámilo na sociálních sítích, původně navrhla skupina senátorů ANO pod vedením Martina Bednáře. Vláda návrh podpořila a hospodářský výbor Sněmovny doporučil přidat ho do vládní novely zákona o pozemních komunikacích (č. 13/1997 Sb.). Sněmovna novelu i s touto změnou schválila v září 2026 a Senát k ní usnesení nepřijal. Podle informace Pražského hradu ji 4. listopadu 2026 podepsal prezident Petr Pavel.
„Snažíme se tak vyjít vstříc řidičům, kteří dálniční síť nevyužívají tak často a pravidelně,“ uvedl v projevu v Poslanecké sněmovně ministr dopravy Ivan Bednárik, jak zaznamenala ČTK.
Od ledna pojedete celých 24 hodin
Od 1. ledna 2027 bude jednodenní elektronická známka platit 24 hodin od začátku platnosti. Kdo vyjede večer, může po dálnici jezdit až do stejné hodiny dalšího dne. Na noční cestu tak bude stačit jediná známka.
Do konce roku 2026 ale platí dosavadní pravidlo. Chystáte se v prosinci na večerní cestu, která skončí po půlnoci? Pak vám vyjde levněji desetidenní známka.
Ceny zůstanou stejné
Novela zároveň ruší automatické zdražování. Až dosud se sazba roční známky každý rok zvedala sama, podle růstu cen a podle nových kilometrů dálnic. Od ledna 2027 tenhle automat mizí a o každém dalším zdražení budou muset hlasovat zákonodárci. Roční známka přitom do roku 2023 stála 1 500 Kč a od té doby podražila o víc než 70 %.
U aut se standardním palivem zůstanou ceny platné v roce 2026 podle novely beze změny i od 1. ledna 2027.
Známka Cena pro standardní palivo (2026 i od 1. 1. 2027) jednodenní 230 Kč desetidenní 300 Kč třicetidenní 480 Kč roční 2 570 Kč
Slevy pro ekologická auta platí dál. Elektromobily a vozy na vodík jezdí po dálnici bez poplatku, u aut registrovaných v Česku platí osvobození automaticky, u zahraničních až po jeho oznámení. Nižší sazbu mají plug-in hybridy s nízkými emisemi a auta na CNG, LNG a biometan, auta na LPG slevu nemají.
Kupujte jen na oficiálních místech
Spolehlivě známku koupíte na třech místech: na pobočkách České pošty, u čerpacích stanic EuroOil a ve státním e-shopu edalnice.gov.cz. Než zadáte číslo karty, podívejte se do adresního řádku: oficiální obchod má koncovku gov.cz. Podobně vypadající stránky bez ní vám známku prodají dráž, protože si připočtou vlastní poplatek.
Elektronickou dálniční známku je bezpečné kupovat jen ve státním e-shopu s koncovkou gov.cz, na poště nebo u čerpacích stanic EuroOil. Ilustrační foto. Zdroj: Sevadis / Unsplash.
Policie ČR a Celní správa ověřují známku podle registrační značky, a to kamerami z hlídkových aut, kontrolními branami i na odpočívkách. Při nákupu si proto zadanou značku pečlivě zkontrolujte, protože podle ní se známka dohledává.
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