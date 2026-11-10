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Z Kapitána Ameriky je hollywoodská troska. Chris Evans se v nové černé komedii stane lidskou obětí fanatické sekty

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Sopka nad řeckým pobřežím prý do tří dnů žádá tři lidské oběti. Sekta mladých radikálů si jednu z nich vybere mezi celebritami na okázalém charitativním galavečeru. Chris Evans v černé satiře Oběť (Sacrifice) hraje filmovou hvězdu po veřejném zhroucení a podle amerických kritiků role nápadně připomí
Z Kapitána Ameriky je hollywoodská troska. Chris Evans se v nové černé komedii stane lidskou obětí fanatické sekty

Z Kapitána Ameriky je hollywoodská troska. Chris Evans se v nové černé komedii stane lidskou obětí fanatické sekty

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 10.11.2026 10:25

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Netflixer

Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...

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