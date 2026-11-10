Z Kapitána Ameriky je hollywoodská troska. Chris Evans se v nové černé komedii stane lidskou obětí fanatické sekty

Satira Oběť (Sacrifice) francouzského režiséra Romaina Gavrase vyšla 16. října na Netflixu v USA a ve Francii. Český Netflix ji nenabízí, film si ale podle
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Americký web
Decider teď kvůli filmu otevřeně řeší, jestli je Chris Evans v pořádku. Evans totiž hraje Mika Tylera, slavnou akční hvězdu, která se po virálním zhroucení opatrně vrací na veřejnost. Podle autora Jesseho Hassengera ta role až nápadně připomíná jeho vlastní kariéru. Foto: ICONOCLAST / Mid March Media / Film4 / Heretic O čem je film Oběť?
Tyler přijede na okázalý charitativní večer v Řecku, který pořádá nejbohatší muž světa Ben Bracken (
Vincent Cassel) se svou ženou, popovou hvězdou Glorií ( Salma Hayek). Večer plný projevů o záchraně planety ale přeruší skupina radikálů v čele s charismatickou Joan ( Anya Taylor-Joy).
Joan věří, že nedaleká sopka do tří dnů žádá tři lidské oběti, jinak lidstvo zanikne. Jedním z vyvolených je právě Tyler, který musí zjistit, čeho všeho je ochotný se vzdát. Ve vedlejších rolích se objeví i
John Malkovich, Ambika Mod nebo zpěvačka Charli XCX jako Matka příroda.
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Scénář Gavras napsal s dramatikem Willem Arberym, jak připomíná Netflix na svém webu
Tudum. Film měl světovou premiéru už loni v září na festivalu v Torontu, americká práva pro něj ale Netflix získal až letos v květnu, jak tehdy informoval web What's on Netflix. Foto: ICONOCLAST / Mid March Media / Film4 / Heretic Foto: ICONOCLAST / Mid March Media / Film4 / Heretic Foto: Netflix Foto: ICONOCLAST / Mid March Media / Film4 / Heretic Foto: ICONOCLAST / Mid March Media / Film4 / Heretic Evans se znovu vysmívá hvězdám
Hassenger připomíná, že si Evans z hollywoodských hvězd utahuje už potřetí. Poprvé to bylo jako arogantní akční hrdina Lucas Lee ve filmu Scott Pilgrim proti zbytku světa, podruhé v malé roli v satiře Nedívej se nahoru. Teď takovou postavu poprvé dostal jako hlavní roli.
Podle Decideru ji Evans hraje až znepokojivě dobře, nejvíc ve chvílích, kdy jeho hrdina ztrácí půdu pod nohama. Autor si všímá, že po roli
Kapitána Ameriky natočil spoustu drahých, ale slabých akčních filmů jako Šedý muž nebo Ghosted. Tyler tak podle něj působí jako přímá reakce na vlastní kariéru.
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K filmu samotnému jsou ale recenze mnohem přísnější. Na hodnotící platformě
Rotten Tomatoes má Oběť od kritiků 35 % a od diváků 31 %. Matt Zoller Seitz z webu RogerEbert píše, že umělecké ambice jsou ve filmu cítit, i když nefunguje, a Beatrice Loayza z deníku The New York Times ho označila za podivně sledovatelný díky spoustě zvratů a cameí.
Na papíře tak láká hlavně Evans a bizarní obsazení, kde se vedle sebe sešli Malkovich, Cassel a Charli XCX. Kdo čeká ostrou satiru na bohaté, může ale odcházet zklamaný.
Kde se na Oběť podívat?
Satiru Oběť si v Česku můžete pustit na KVIFF.TV nebo v Apple TV (například přes CANAL+), na českém Netflixu zatím není.
Zdroje: Decider, Netflix, What's on Netflix, Rotten Tomatoes, Kinobox