Slavia v Liberci remizovala 1:1 a poprvé v sezoně nezvítězila

Po necelých třech minutách domácí Soliu nahrál Koželuhovi, ten ale gólmana Slavie Markoviče ve vápně nepropálil. Po standardní situaci se míč dostal k Hůlkovi a jeho střílenou přihrávku zastavil Provod, jinak by Krollis zakončoval do prázdné branky.
Slavia z první vážnější akce po čtvrthodině hry udeřila. Isifeho dlouhý aut domácí odvrátili pouze k Suleimanovi, jehož střelu Holeš šťastně usměrnil za Koubka. V lize skóroval po třech měsících. Slavia má s 12 góly nejlepší útok soutěže.
Atraktivní zápas pokračoval. Kayondův centr se snesl až k Markovičovi, jenž vytáhl balon nad břevno. Hostující gólman si následně poradil i s Krollisovou přízemní střelou. Na opačné straně Koubek vyrazil Provodův pokus a Isifeho tečovaná dorážka skončila nad. Poté zase Markovič zabránil Hůlkově hlavičce v cestě do sítě.
V 64. minutě přišel na trávník útočník Chorý, jenž si odpykal šestizápasový disciplinární trest za vyloučení v květnovém nedohraném derby. Český reprezentant byl po duelu se Spartou vyřazen z kádru Slavie, nakonec se však do něj vrátil. Diváci ho při příchodu na hřiště vypískali.
Slovan po změně stran nebyl už tak aktivní, v 72. minutě ale srovnal. Kayondův centr se od Konečného odrazil do břevna, střídající Baboula slávistického stopera předběhl a pohotově doklepl míč do sítě. Záložník ze Středoafrické republiky se prvního gólu v české lize dočkal 10 minut po příchodu na trávník a celkově při třetím startu.
Nerozhodný stav se pak už nezměnil. Slavia v lize s Libercem bodovala podesáté za sebou a prohrála jediné z posledních 21 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. Severočeši doma popáté po sobě nezvítězili.
Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1 (0:1)
Branky: 72. Baboula - 15. Holeš. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Krollis, Kayondo - Nowak, Suleiman, Holeš. Diváci: 9170.
Sestavy:
Liberec: Koubek - Hůlka, Drakpe, Mikula - Koželuh, Masopust (85. Stránský), Faye, Kayondo - Soliu (46. Hodouš), Lexa (62. Baboula) - Krollis (78. Mašek). Trenér: Fodrek.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, Konečný - Isife (64. Moses), Nowak (64. Chaloupek), Sadílek, Suleiman - Ayaosi (81. Šturm), Provod (71. Schranz) - Chytil (64. Chorý). Trenér: Trpišovský.