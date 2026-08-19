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Na Smíchově spadl do kolejiště metra člověk, provoz na lince B je omezen

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Kvůli pádu člověka do kolejiště ve stanici Smíchovské nádraží je omezen provoz na metra na lince B. Vlaky nejezdí do Nových Butovic.
Ilustrační foto

Ilustrační foto

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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