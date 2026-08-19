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Mrtví osmáci odložení v obchodě nebyli jediní. Deset jich nechali i v jiném nákupáku

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Pražští policisté aktuálně pátrají po ženě, která ve zverimexu v Hostivaři nechala krabici s dvacítkou osmáků. Většina už byla mrtvá a zbytek také uhynul. Nebyl to ale jediný nález, hned druhý den někdo nechal deset dalších osmáků v nákupním centru na Černém Mostě.
Mrtví osmáci odložení v obchodě nebyli jediní. Deset jich nechali i v jiném nákupáku

Mrtví osmáci odložení v obchodě nebyli jediní. Deset jich nechali i v jiném nákupáku

Zdroj: Pražská Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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