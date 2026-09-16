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Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26

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Auta se znovu vrátila na průtah městem Horšovský Týn. Oprava, kterou silničáři rozdělili do dvou etap, se týkala zhruba 650 metrů dlouhého úseku silnice od křižovatky s Domažlickou ulicí až po výjezd z města ve směru k německým hranicím. Akce vyšla na 44,3 milionu korun bez DPH.
Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26

Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26

Zdroj: Lenka Váchalová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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