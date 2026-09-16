Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Skončila rekonstrukce průtahu v Horšovském Týně na silnici I/26
Obrovský šok zažili řidiči jedoucí po dálnici D5 na Tachovsku ve směru na Plzeň. Proti nim totiž jel...
Do automobilu s rakouskou poznávací značkou nasedla dosud neznámá pachatelka bezprostředně po krádeži v...
Dvojice překrásných křišťálových andělů nově zdobí průčelí malebné kaple v šumavské osadě Vatětice. Kapli...
Zhruba desetiměsíčního křížence labradora někdo nechal uvázaného u nádraží na Domažlicku. K zábradlí ho za...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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