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Angelika a král: První nahá scéna před kamerou a plán na přeobsazení hlavní hvězdy kvůli chování na place

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Oblíbený snímek Angelika a král skrývá nečekaná zákulisní tajemství. Natáčení poznamenaly spory hlavní představitelky i nečekaná výměna herce v dabingu.
Angelika a král

Angelika a král

Zdroj: FOTO:© Film Borderie, distr. Česká televize
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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