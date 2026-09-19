VIDEO: Havlíčkův Brod se vrátil v čase. Oslavy 770 let ovládlo 19 králů

Den plný historie, kultury, hudby a zábavy pro velké i malé návštěvníky, který doplnilo skvělé počasí, začal úderem deváté hodiny ranní v nově revitalizovaném parku Budoucnost. Od rána zde bylo otevřené dobové tržiště, atrakce, zájemci mohli zkusit lukostřelbu. Z mnoha stánků voněly placky, špízy a třeba i trdelník.
Stručná historie Havlíčkova Brodu
Havlíčkův Brod, původně nazývaný Smilův Brod, vznikl v 13. století jako osada u brodu přes řeku Sázavu spojená s těžbou stříbra. V roce 1308 byl poprvé doložen jako město a kvůli převažujícímu německému obyvatelstvu se mu začalo říkat Německý Brod. Během husitských válek v roce 1422 město vyhořelo a po svém obnovení získalo trvale český charakter. V 19. a 20. století se město stalo významným železničním uzlem a centrem textilního i potravinářského průmyslu. V roce 1945 bylo město přejmenováno na počest slavného spisovatele a novináře Karla Havlíčka Borovského.
Eliška se fotila s Eliškou
Všech 19 králů, kteří odpoledne prošli městem, zde mělo své ležení. Po poledni byl park plný, na mnoha místech probíhalo focení s králi, zájem byl i o fotku s Eliškou Přemyslovnou.
„Můžeme se s vámi vyfotit? Dcera je taky Eliška, tak jste tu dvě,“ usmála se na Elišku Přemyslovnu maminka tří dcer. VIDEO
Úderem 13. hodiny se pomalu začali shánět všichni, kteří měli na sobě nějaký dobový kostým.
„Prosím všechny účastníky v kostýmu, aby se začali řadit u tohoto domu, abychom mohli o půl druhé vyrazit na společný průvod králů,“ udával pokyny na pódiu moderátor programu kronikář Dalimil.
V průvodu, který začínal a končil právě v parku Budoucnost, prošlo 19 králů v doprovodu manželek, kejklířů, bubeníků, dvorních dam a mnoha dalších členů královského dvora. Návštěvníky oslav pozdravil třeba Karel IV., Jiří z Poděbrad, Jan Lucemburský, Ludvík Jagellonský nebo zmíněná Eliška Přemyslovna.
Součástí sobotních oslav byl i Havlíčkobrodský půlmaraton. Hlavní závod vedl po cyklostezkách a chodnících podél řeky Sázavy a tradičně procházel i samotným náměstím, doplnily ho dětské závody, štafety pro dvojice i firemní týmy a Havlíčkova pětka pro ty, na které byl celý půlmaraton příliš.
Od 9:00 do 16:00 bylo zdarma otevřeno i několik památek, a to v rámci Evropských dnů dědictví. Lidé mohli bez vstupenky nahlédnout do havlíčkobrodských kostelů, Staré radnice, galerie a muzea Vysočiny, Štáflovy bašty a chalupy či do Měšťanského pivovaru.
Po půl páté prošel městem historický průvod, a to opět z parku Budoucnost, do Štáflovy a Horní ulice a konec byl na Havlíčkově náměstí.
No Name a Poletíme?
Večer patří koncertům, do Brodu zavítala Berenika Kohoutová, od 19:20 hraje kapela No Name, závěr bude od 23 hodin patřit kapele Poletíme?.
Veškerý dnešní program byl pro veřejnost zdarma.