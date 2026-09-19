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Zaměřovač Norden měl trefit sud z osmi kilometrů. Většina osádek přitom vůbec nemířila

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Norden byl technicky vyspělý přístroj a ve zkouškách skutečně přesný. V boji se to nepotvrdilo, a hlavní důvod neležel v samotném přístroji.
Americký bombardovací zaměřovač Norden vystavený v muzeu, boční pohled na optiku a analogový počítač

Americký bombardovací zaměřovač Norden vystavený v muzeu, boční pohled na optiku a analogový počítač

Zdroj: Allan J. Cronin/Wikimedia, CC BY-SA 3.0
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zbrojopis

Zbrojopis.cz se vydává do historie i současnosti vojenské techniky. Představuje slavné i méně známé tanky, letadla, obrněná vozidla, zbraně a další vybavení a vysvětluje, jak fungovaly, proč vznikly a co rozhodovalo o jejich úspěchu či neúspěchu. Vedle technických zajímavostí se věnuje také...

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