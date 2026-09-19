Zaměřovač Norden měl trefit sud z osmi kilometrů. Většina osádek přitom vůbec nemířila

Americký bombardovací zaměřovač Norden patří k nejcitovanějším příkladům přesné techniky druhé světové války. Ve zkouškách přesný skutečně byl. Mezi zkušebním polygonem a nebem nad Evropou ale stálo něco, co se nedalo vyřešit lepším přístrojem.
Norden nebyl obyčejné mířidlo. Byl to tachometrický zaměřovač, tedy přístroj, který přímo měřil rychlost letounu vůči zemi a směr letu. Starší konstrukce tyhle hodnoty dokázaly jen pracně odhadovat.
K tomu měl analogový počítač, který průběžně přepočítával bod dopadu podle měnících se podmínek letu, a propojení s autopilotem, které umožňovalo na změny reagovat rychleji, než by stihl člověk.
Na svou dobu šlo o mimořádné zařízení a odpovídalo tomu i utajení. Bombometčíci skládali slib, že v případě zajetí neprozradí, jak přístroj funguje.
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Ve zkouškách před válkou přístroj dosahoval kruhové pravděpodobné odchylky v řádu desítek metrů. Kruhová pravděpodobná odchylka je poloměr kruhu, do kterého padne polovina svržených bomb.
Konkrétní hodnota se v pramenech liší a rozdíl není chyba měření. Předválečný průměr napříč zkouškami se udává kolem 150 stop, tedy 46 metrů. Samostatná série osmdesáti letů ve velké výšce s pokročilejším typem Mark XV ale dosáhla 75 stop, tedy 23 metrů. Obě čísla jsou tedy reálná, jen popisují jinou sadu zkoušek.
I ta horší z obou hodnot byla na tehdejší poměry pozoruhodná. Odpovídala představě, že bombardér dokáže zasáhnout jednotlivou budovu, most nebo loď.
Norden nebyl obyčejné mířidlo. Byl to tachometrický zaměřovač, tedy přístroj, který přímo měřil rychlost letounu vůči zemi a směr letu. Starší konstrukce tyhle hodnoty dokázaly jen pracně odhadovat.
Odpovídaly tomu i vynaložené prostředky. Souhrnné náklady na vývoj a výrobu se uvádějí kolem 1,1 miliardy tehdejších dolarů, tedy zhruba dvě třetiny nákladů na projekt atomové bomby a přes čtvrtinu toho, co stála výroba všech bombardérů B-17. Jeden z exemplářů, který posloužil při shozu atomové bomby na Hirošimu z letounu Enola Gay, je dnes ve
sbírkách Smithsonova National Air and Space Museum. Sud okurek, který nikdy neměl pevnou výšku
Slavná věta o zasažení sudu s nakládanými okurkami z velké výšky má jednu zvláštnost. Nikdo se neshodne, z jaké výšky.
V různých pramenech se objevuje 18 000, 20 000 i 30 000 stop. Přirovnání tedy nemá pevný tvar, což samo o sobě naznačuje, že nejde o technický údaj, ale o reklamní obraz.
Neshoda panuje i v tom, kdo za ním stojí, a obě verze se navzájem nevylučují. Podle
Národního muzea amerického letectva přesnost přístroje takto přehnal už v roce 1939 novinář, s výškou 18 000 stop. Podle jiných podání šlo o obraz, který si pěstovalo přímo velení letectva a výrobce: firma Norden v roce 1943 pronajala newyorskou Madison Square Garden a mezi vystoupeními cirkusu Ringling Bros. and Barnum & Bailey předváděla shoz dřevěné makety bomby do sudu, ze kterého vyskočila nakládaná okurka.
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Fyzikálně je přirovnání nesmysl bez ohledu na výšku. Z takové vzdálenosti by byl sud menší než tloušťka nitkového kříže v zaměřovači, takže by ho zaměřovač sám překryl.
Ve formaci mířil jeden, pouštěli všichni
Teď k jádru věci, které se v populárních textech objevuje nejméně, a přitom vysvětluje skoro všechno.
Denní bombardování se nad Evropou provádělo v sevřených formacích. Bomby se ale nesvrhávaly tak, že by každý bombometčík zaměřoval vlastní cíl. Formace pouštěla náklad na povel, obvykle podle vedoucího letounu.
Rozptyl bomb tedy nebyl dán kvalitou zaměřovače, ale geometrií formace.
To znamená, že přesnost přístroje se uplatnila u jednoho stroje ze skupiny. U ostatních rozhodovalo, jak přesně drží formaci a jak rychle zareagují. Rozptyl bomb tedy nebyl dán kvalitou zaměřovače, ale geometrií formace. Sebelepší přístroj na palubě sedmnáctého letounu v sestavě neměl jak výsledek ovlivnit.
K tomu se přidávaly podmínky, které polygon nezná. Oblačnost nad severní Evropou, kouř a požáry nad cílem, kondenzační stopy předchozích strojů, protiletadlová palba nutící k úhybným manévrům a let ve výškách vyšších, než byly přidělené, protože níž bylo nebezpečněji.
Co říkají čísla z Evropy
Čísla popisující skutečnou přesnost se rozcházejí, protože každé měří něco trochu jiného. Ze všech, které kolují, mají oporu tato dvě.
V roce 1943 činila průměrná kruhová pravděpodobná odchylka 8. letecké armády zhruba 1 200 stop, tedy necelých 370 metrů. Do vzdálenosti tisíce stop od cíle při tom dopadlo jen 16 procent svržených bomb.
Poválečné vyhodnocení pro celou 8. leteckou armádu vyznělo o něco lépe: 31,8 procenta bomb dopadlo do tisíce stop od cíle, a to z průměrné výšky 21 000 stop. Patnáctá letecká armáda a jednotky nad Japonskem skončily v poválečném součtu na podobné úrovni, kolem 30 procent.
Nejvýmluvnější je ale údaj z výcviku. Podle dobových odhadů amerického letectva měl těžký bombardér ve výšce kolem 20 000 stop zhruba jednoprocentní pravděpodobnost zásahu cíle o straně sto stop. Plánovači tedy věděli, jak to vypadá, dávno před prvním bojovým nasazením.
Srovnání, které o věci vypovídá nejvíc
Poválečné rozbory došly k závěru, který je pro celé téma zásadní. Přesnost denního vizuálního bombardování s Nordenem vycházela zhruba na úrovni bombardování naváděného radarem, tedy metody používané tehdy, když bombometčík na cíl vůbec neviděl.
Pokud utajovaný a mimořádně drahý optický přístroj dosahuje v praxi podobného výsledku jako svržení naslepo podle radaru, není problém v přístroji. Problém je v předpokladu, na kterém stála celá doktrína.
Jak jsme psali v článku o
letounu F-117, snaha zasáhnout konkrétní bod místo plochy je stará přinejmenším jako Norden a dodnes se s ní pere každá generace techniky jinak.
Jak jsme psali v článku o
satelitní navigaci, problém přesného zaměření se nakonec nevyřešil lepší optikou v kokpitu, ale úplně jinde: signálem, který ví, kde cíl přesně leží.
Norden tedy nebyl podvod. Byl to dobrý přístroj, kterému se přisoudila role, jakou v tehdejších podmínkách nemohl splnit. A mýtus přežil hlavně proto, že je to lepší příběh než pravda o tom, že většina osádek pustila bomby na povel, aniž by se dívala do zaměřovače.
Zdroje fotografií norden-titulni: Allan J. Cronin/Wikimedia, CC BY-SA 3.0 norden-prid-b17: Mark Wagner/Wikimedia, CC BY 2.5 Boeing B-17F: U.S. Army Air Force/Wikimedia, volné dílo